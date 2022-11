Für dieses leckere Eierpunschrezept brauchen Sie nur drei Zutaten – und keine Sahne

Von: Anne Tessin

Neben Glühwein ist Eierpunsch ein köstlicher Klassiker zum Trinken in der Winterzeit. Meist wird er mit Sahne gemacht, aber es geht auch super ohne!

Eierpunsch ist perfekt für alle Fans von Eierlikör und Ähnlichem: Er schmeckt herrlich, wärmt durch und wirkt dabei auch noch sehr aufwendig, dabei können Sie das leckere Heißgetränk ganz schnell und einfach machen – aus nur drei Zutaten, die man eigentlich immer im Haus hat.

Sie brauchen für diesen herrlich cremigen Eierpunsch:

Achtung:

Der Eierpunsch darf nicht kochen, weil das Ei dann stockt. Erwärmen Sie ihn also maximal auf mittlerer Stufe. Da der Eierpunsch mit frischen Eiern zubereitet wird und nicht gekocht wird, lässt er sich nicht aufbewahren – Sie müssen ihn also sofort genießen. Da das Getränk aber so schnell gemacht ist, müssen Sie ihn gar nicht vorbereiten, sondern können ihn immer frisch zubereiten.