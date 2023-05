Stundenlanges Kochen kannst du dir für den Reisauflauf mit Käse und Schinken abschminken

Spart Zeit und den Abwasch, denn dieses herzhafte Reisgericht wird unkompliziert im Backofen zubereitet. Das perfekte Essen für die ganze Familie.

Mal Hand aufs Herz: Wer steht schon gerne täglich stundenlang in der Küche, nur damit das liebevoll zubereitete Essen später innerhalb weniger Minuten inhaliert ist? Und nicht zu vergessen, der darauffolgende zeitfressende Abwasch? Das kann selbst für ambitionierte Hobbyköch:innen auf Dauer doch ziemlich frustrierend sein.



Die Lösung: leckere One Pot-Gerichte, die dir Zeit und den Abwasch sparen! One Pot-Gerichte sind genau das, was der Name schon sagt: Gerichte, die man in nur einem Topf, einer Pfanne oder einer Auflaufform kocht. Das bedeutet weniger Aufwand, weniger Chaos in der Küche und am Ende weniger Teller, Töpfe und Pfannen zum Abwaschen. Lieben wir.

Egal, ob du Nudeln, Reis, Gemüse oder Fleisch magst, es gibt sicherlich ein One Pot-Gericht für jeden Geschmack. Alles, was du tun musst, ist alle Zutaten in einen Topf zu geben und etwas Flüssigkeit hinzuzufügen. Kochen bis alles gar ist und schon kannst du genießen.

Für etwas Inspiration schau dir diese schnelle One Pot Lachs Pasta oder diese würzige One Pot Pasta mit Chili-Cheese-Geschmack an. Alle Reis-Fans finden dieses fruchtige One Pot Chicken Curry mit Reis bestimmt richtig nice.

Aber es geht nicht nur um Zeit- und Arbeitsersparnis, sondern letztendlich auch um Geschmack. Durch das Garen im selben Topf nehmen die Zutaten die Aromen der anderen auf und verleihen dem Gericht ein einzigartiges, homogenes Aroma.

Also, worauf wartest du noch? Probier doch mal ein One Pot-Gericht aus und lass dich von seiner Einfachheit und seinem Geschmack überzeugen.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten für einen leckeren Auflauf:

200 g Kochschicken

150 g Möhren

10 g Petersilie

2 Eier

150 g Schmelzkäse

200 ml Sahne

1,5 TL Salz

1,5 TL Pfeffer

250 ml Milch

300 g Reis

200 g Reibekäse

Die Zubereitung ist schnell und einfach:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Kochschinken in Würfel schneiden. Möhren waschen, schälen und grob raspeln. Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Beiseite stellen. In einer Schüssel Eier, Schmelzkäse, Sahne, Salz, Pfeffer und Milch mit dem Schneebesen verrühren. Kochschinken, Möhren, Petersilie, Reis und Reibekäse zugeben und unterheben. In eine Auflaufform füllen und im vorgeheizten Backofen etwa 50 Minuten backen, bis der Reis gar ist. Dazu passt ein gemischter grüner Salat. Reinhauen!

