Energiesparen in der Weihnachtsbäckerei: So planen Sie in drei Schritten den perfekten Backtag

Von: Janine Napirca

Bereiten Sie mit der Checkliste alles fürs Plätzchenbacken vor, backen Sie effizient und energiesparend und lagern Sie die Weihnachtsplätzchen richtig.

Die letzten Wochen des Jahres bedeuten für viele Menschen Besinnlichkeit und Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Für einige, insbesondere häufig Mütter, bedeuten sie aber vor allem eines: Stress. Sind alle Weihnachtsgeschenke besorgt, der Weihnachtsbaum geholt, aufgestellt, geschmückt und was ist eigentlich mit Backen? Viele sagen sich sicher: „Ach, egal, gibt es dieses Jahr eben einmal keine Plätzchen, man kann ja auch eben schnell noch Lebkuchen kaufen gehen.“

Wenn Sie bisher noch nicht dazu gekommen sind, die hauseigene Weihnachtsbäckerei zu eröffnen und zarte Schneebälle, himmlische Butterwölkchen, Zehn-Minuten-Bethmännchen oder Spitzbuben nach Omas Rezept zu backen – keine Sorge. Mit der Planung des perfekten Backtags kommen Familie, Freunde, Nachbarn und Bekannte doch noch in den Genuss selbstgebackener Leckereien, ohne dass Sie im Stress versinken und anderes dafür auf der Strecke bleibt.

Damit beim perfekten Backtag nichts schiefgeht und Sie energiesparend, schnell und effizient Plätzchenbacken können, sollten Sie drei Tipps aus der Küche beachten © Anke Bingel/Imago

1. Schritt des perfekten Backtags beim Plätzchenbacken in der Weihnachtsbäckerei: die richtige Vorbereitung

Das A und O, um dem Stress in der Küche an Weihnachten vorzubeugen, lautet Organisation. Die richtige Vorbereitung ist da wirklich schon die halbe Miete. Aber wie genau soll man sich auf einen Backtag vorbereiten? Die paar Plätzchen sind doch kein Hexenwerk? Von wegen, die einzelnen Schritte und Zutaten können für ganz schön Chaos in der Küche sorgen! Wenn Sie folgende Schritte beachten, sind Sie aber optimal auf den perfekten Backtag vorbereitet.

Checkliste – Vorbereitung des perfekten Backtags:

Suchen Sie sich vorab alle Plätzchenrezepte heraus, die Sie gerne am perfekten Backtag backen möchten. Besorgen Sie sämtliche Zutaten, die Sie zum Plätzchenbacken brauchen. Kontrollieren Sie bei der Gelegenheit auch Ihre Vorräte: Sind die Lebensmittel noch haltbar, ist von allem noch genug vorhanden? Haben Sie alle Backutensilien, die Sie zum Plätzchenbacken brauchen? Beispielsweise Backpinsel, Nudelholz, Ausstecher, aber auch passende/ausreichende Backbleche, genug Backpapier, Schokostreusel zum Verzieren, Tütchen mit Weihnachtsmuster zum Verschenken der Plätzchen und natürlich Geschenkband zum Zuschnüren. Kaufen Sie bei Ihrem Wocheneinkauf alle Zutaten und Backutensilien, die Ihnen noch für die Zubereitung sämtlicher Weihnachtsplätzchen fehlen. So verlieren Sie keine Zeit, indem Sie extra nur zum Backen einkaufen gehen. Räumen Sie vor dem perfekten Backtag zudem Ihre Küche auf, reinigen Sie die Arbeitsfläche gründlich und sorgen Sie für eine ungestörte Atmosphäre. Mit der passenden Weihnachtsmusik, die Sie sich vorab bereitlegen – zum Beispiel die Weihnachts-CD herauskramen oder eine Playlist bei Spotify erstellen – versetzen Sie sich in die optimale Stimmung und haben zudem auch noch mehr Spaß beim Backen.

Außerdem sollten Sie alle Zutaten, Backutensilien und Plätzchenrezepte/Backbücher griffbereit haben, bevor Sie am perfekten Backtag mit den Weihnachtsplätzchen loslegen.

2. Schritt des perfekten Backtags beim Plätzchenbacken in der Weihnachtsbäckerei: Blech auf Blech backen

Der wichtigste Tipp aus der Küche, um beim Plätzchenbacken in der Weihnachtszeit Stress vorzubeugen und gleichzeitig auch noch Energie und damit Geld zu sparen, ist Blech auf Blech backen. Das bedeutet, dass es viel energieeffizienter ist, einen perfekten Backtag im Advent einzuplanen, als immer mal wieder hier das beste Quarkstollen-Rezept auszuprobieren oder da seine Familie mit dem DDR-Rezept Leipziger Lerchen zu überraschen.

Planen Sie also die Reihenfolge, in der Sie die Plätzchen am sinnvollsten backen können. Sorgen Sie auch dafür, dass Sie mindestens zwei, besser sogar noch drei Backbleche haben. So kann das dritte Blech bereits mit Plätzchen belegt werden, wenn das erste Backblech auskühlt und das zweite sich gerade im Backofen befindet. Noch energiesparender backen Sie mit sechs Backblechen und bei Umluft statt Ober-/Unterhitze. Umluft erhitzt schneller und Sie stellen sogar immer 20 Grad Celsius weniger ein als bei Ober-/Unterhitze. Außerdem wird der Backofen bei Umluft überall gleichmäßig heiß, sodass Sie gleichzeitig zwei Backbleche Plätzchen in den Ofen schieben können.

3. Schritt des perfekten Backtags beim Plätzchenbacken in der Weihnachtsbäckerei: die richtige Lagerung

Nicht zu unterschätzen ist nach dem perfekten Backtag die richtige Lagerung der frisch gebackenen Weihnachtsplätzchen. Wenn Sie die selbstgebackenen Plätzchen nicht sofort in Geschenktüten verpacken, mit Geschenkbank zuschnüren und an Freunde, Bekannte oder Nachbarn verschenken möchten, sollten Sie die Kekse und das Gebäck richtig aufbewahren, damit sie möglichst lange frisch bleiben und gut schmecken. Mit welchen drei Aufbewahrungstipps Weihnachtsplätzchen noch lange genießbar sind, lesen Sie hier.