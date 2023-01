Schnell selbst gemacht: Parmesan-Alternative macht den Verzicht auf Käse im Veganuary ganz einfach

Von: Maria Wendel

Sie wollen es mal vegan probieren, aber finden es schwer, auf Käse zu verzichten? Dabei können Sie eine vegane Parmesan-Alternative ganz einfach selbst machen.

Sicher haben Sie mittlerweile schon oft vom „Veganuary“ gehört: Dabei handelt es sich um eine globale Bewegung, die in Deutschland in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet. Ziel soll es sein, Menschen an eine vegane Ernährung heranzuführen und sie dabei zu unterstützen, sich einen Monat lang rein pflanzlich zu ernähren. Gründe für eine vegane Ernährung gibt es viele: von Umweltaspekten über Tierwohl bis zu einer gesünderen Lebensweise. Viele Unternehmen, Lebensmittel- und Drogeriemärkte springen gerade im Veganuary auf den Trend auf und bieten mehr vegane Produkte an als sonst. Aber Sie müssen gar nicht alles kaufen, sondern können viele pflanzliche Alternativen auch einfach selber machen. Zum Beispiel eine Parmesan-Variante ohne Käse. Wie das funktioniert, erfahren Sie im folgenden Rezept. Sie brauchen nur vier Zutaten und wenige Sekunden Zeit.

Freunde der italienischen Küche können auf Parmesan nicht verzichten? Probieren Sie mal eine vegane Alternative. © Heike Rau/Imago

Vegane Parmesan-Alternative selber machen: Die Zutaten

Für 2 Portionen brauchen Sie:

85 g Cashewkerne

2 EL Hefeflocken

1/2 TL Salz

1/2 TL Knoblauchpulver

Schon gewusst? Käse ist nicht immer vegetarisch Leider ist Käse nicht nur nicht vegan, sondern in vielen Fällen nicht einmal vegetarisch. Einige Käse-Hersteller nutzen nämlich ein tierisches Enzym, das die Milcheiweise spaltet. Das tierische Lab entsteht im Magen junger Kälber, die entsprechend geschlachtet werden müssen, um an den Stoff zu kommen. Zum Glück nutzen viele Unternehmen inzwischen Alternativen, wie mikrobielles Lab, Chymosin oder Pflanzen-Lab.

Einfaches Rezept: Veganen Parmesan ruckzuck selber machen

Die Zubereitung der veganen Parmesan-Alternative ist super simpel. Geben Sie einfach die vier oben genannten Zutaten in einen Mixer oder in eine Küchenmaschine und pürieren Sie sie kurz, sodass eine feine Struktur wie bei geriebenem Parmesan entsteht. Das war‘s schon! Jetzt können Sie Ihre Spaghetti oder andere Nudeln Ihrer Wahl verfeinern oder Pizza und Lasagne damit bestreuen. Sie können den Parmesan-Ersatz auch in ein sauberes Glas mit Deckel füllen und 2 Wochen im Kühlschrank lagern. Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit!