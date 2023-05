Ex-Kellnerin verrät: Der Preis für die nervigsten Gäste im Restaurent geht an ...

Mit einem Besuch im Restaurant feiern viele Menschen besondere Anlässe oder genießen es, mal selbst bekocht zu werden. Doch einige der Gäste vergessen wohl ihre Kinderstube und verhalten sich unmöglich.

Egal, ob im hochpreisigen Sterne-Restaurant oder im gemütlichen Gasthof ums Eck: Ohne die Mitarbeiter im Service würden sich die Besuche in solchen Lokalitäten wohl ganz anders darstellen. Ein guter Service-Mitarbeiter schafft es sogar dann seine Gäste zum Lachen zu bringen, wenn vielleicht in Küche und Co. nicht alles einwandfrei läuft.

Die meisten Gäste wissen das auch zu schätzen und genießen es, dass Ihnen Essen und Trinken gebracht werden und sie sich selbst nicht um Dinge wie Einkauf, Zubereitung oder Abwasch kümmern müssen. Doch einige Menschen lassen ihre Erziehung wohl einfach daheim und verhalten sich im Restaurant selbst unmöglich. Eine ehemalige Kellnerin erzählt auf Travelbook von den fünf nervigsten Gästen, die sie im Laufe ihrer Anstellung bedienen musste.

Einer der nervigsten Gäste überhaupt: der Schnipper

Natürlich sollte man sich immer an den jeweiligen Gewohnheiten des Landes orientieren. Aber: In Deutschland im Restaurant die Hand zu heben, laut mit den Fingern zu schnippen, um damit die Aufmerksamkeit des Kellners zu bekommen, ist ein absolutes No-Go. Das zeugt von Respektlosigkeit und ist der Situation fast nie angemessen. Besteht ein Wunsch, sollte man versuchen, Augenkontakt zur Service-Kraft herzustellen oder sie beim Vorbeigehen anzusprechen. Auch das einfache (und stille) Heben der Hand ist eine gängige und höfliche Option.

Geht gar nicht: der Unhöfliche

Ebenfalls respektlos und unhöflich findet die Ex-Kellnerin die Menschen, die es nicht schaffen „Bitte“ oder „Danke“ zu sagen. Für sie gilt: Mit ein bisschen Höflichkeit kommt man auch in Restaurants weiter – und vielleicht ist der Mitarbeiter dann auch viel eher bereit, sich Extrawünschen anzunehmen.

Ohne Worte: der Lüstling

Im Laufe eines Abends müssen sich die Mitarbeiter im Service viele Sprüche anhören. Mal können diese tatsächlich lustig sein, häufig sind sie schon oft gehört und leider viel zu oft auch von Anzüglichkeit geprägt. Besonders Mitarbeiterinnen müssen sich zweideutige Sprüche anhören. Die ehemalige Kellnerin erzählt zum Beispiel von einem Mann, der meinte, dass er sich den Cocktail-Stößel auch gut woanders vorstellen könnte. Ein anderer fragte, ob sie ihn nicht auch bei ihm daheim bedienen würde.

Auch in Sachen Körperlichkeit kann es hier schnell umschlagen. Da nennt die Ex-Service-Kraft zum Beispiel die vermeintlich unabsichtliche Berührung an Hüfte oder Hintern. Der Grat zwischen ein bisschen Flirten und Belästigung ist schmal. Wer sich hier nicht sicher ist, sollte einfach darauf verzichten und stattdessen einfach auf eine ordentliche Höflichkeit setzen.

Nicht einen Euro mehr: der Geizige

Es gibt durchaus Menschen im Service-Beruf, die auf Trinkgelder angewiesen sind. Es gibt auch Menschen, die kein oder nicht so viel Trinkgeld geben können. Aber: Bei einer Rechnung von 39,60 Euro „großzügig“ auf 40 Euro aufzurunden, findet die Ex-Kellnerin unangemessen. Auch die Gäste, die durch mehrere Scheine blättern und dann sagen, sie hätten kein Kleingeld, fand sie unmöglich. Schließlich ist das Wechseln – oder aufrunden und passend herausgeben – immer möglich.

Regeln daheim lassen: die Eltern

Auch, wenn das nicht für alle Eltern und auch nicht für alle Kinder gilt: Es gibt Familien, die verhalten sich in Restaurants einfach unmöglich. Da laufen die Kinder wild durch die Gegend, ohne auf die Service-Mitarbeiter zu achten, und die Eltern lassen dies zu. Oder der Platz sieht am Ende schier unmöglich aus: Müll auf und unter dem Tisch, überall Essensreste und, und, und. Dass das schon mal vorkommen kann, weiß die ehemalige Kellnerin. Dass man das als Elternteil aber einfach hinnimmt und sich weder dafür entschuldigt noch vielleicht ein bisschen Trinkgeld obendrauf legt, findet sie aber unmöglich. Einige Restaurants reagieren auf solche Situationen mit einem „Kinderverbot“.