Diese Zutaten brauchen Sie für die herzhafte Mitternachtssuppe

Kein Silvester ohne Mitternachtssuppe – mit Klassiker-Rezept gelingt sie garantiert

Von: Anja Auer

Teilen

Dieses Rezept für Mitternachtssuppe sollten Sie unbedingt nachkochen. © Matthias Würfl

Nachts kommt er irgendwann auf: der Hunger. Dann muss etwas Deftiges und Herzhaftes her. Dieses Rezept für Mitternachtssuppe ist dabei ein Klassiker.

Rauschende Feste machen hungrig.

Servieren Sie Ihren Gästen einen herzhaften Klassiker.

Dieser Mitternachtssuppe macht satt und glücklich.

Es als Problematik zu bezeichnen wäre etwas übertrieben. Denn Probleme sind etwas anderes. Aber eine Thematik ist es sicherlich. Weil auf jeder Party, die sich zeitlich Richtung Geisterstunde bewegt, kommt er immer heftiger auf: der Hunger. Es gelüstet einem nach etwas Herzhaftem. Und was bietet sich hier Besseres an, als diese herzhafte Mitternachtssuppe, die bereits am Vortag zubereitet werden kann? Eine tolle Alternative zu dem sonst üblichen Chili con Carne oder der Gulaschsuppe.

Fleisch und Würstchen – essentielle Einlagen in der Mitternachtssuppe

Zumindest für Fleischfreunde – muss man an dieser Stelle sagen. Aber keine Sorge: Es ergibt natürlich Sinn zwei Töpfe zuzubereiten und im zweiten einfach das Fleisch und die Würstchen beiseite zu lassen. So kommen Vegetarier auch auf ihre Kosten. Doch zurück zu Fleisch und Würstchen: Was bietet sich hier an? Gemischtes Gulasch – und jenes bereits in schöne mundgerechte Stücke geschnitten. Dazu Würste nach Gusto: Von Wiener Würstchen über Cabanossis bis hin zu Pfefferbeißern. Je größer die Auswahl , desto bunter wird die Angelegenheit.

Lesen Sie weiter: Dieser Nudelsalat macht Sie zum Party-Star – er gelingt einfach und lecker

Gewürze geben diesem Rezept für Mitternachtssuppe den Extra-Pfiff

Ganz klar, ohne Gewürze wäre diese Suppe eine langweilige Angelegenheit: Kreuzkümmel, Cayennepfeffer, Paprikapulver oder auch Thymian sorgen dafür, dass diese Suppe den Partygästen länger in Erinnerung bleibt. Hierbei darf selbstverständlich experimentiert werden. Viele Menschen stehen zum Beispiel mit besagtem Kreuzkümmel auf Kriegsfuß – kein Ding: einfach zu jenen Gewürzen greifen, die einem selber am meisten zusagen.

Diese Mitternachtssuppe kommt ohne Beilagen aus

Auf das sonst übliche Baguette kann getrost verzichtet werden. Denn Bohnen und Kichererbsen sorgen dafür, dass die Suppe sehr gehaltvoll daherkommt. Und fast schon wie ein Eintopf statt einer Suppe anmutet. Was aber sehr gut ankommt: Einen kleinen Topf mit Sour Cream Dip aufs Buffet stellen. So kann sich jeder selbst einen kleinen Klecks von diesem Dip in diese Suppe geben. Zusammen mit klein geschnittene Petersilie darüber gestreut verleiht beides dem Gericht optisch und geschmacklich noch das letzte kleine Extra.

Weiterkochen: Geschmortes Zwiebelfleisch – Leckere Zwiebel-Verwertung zum Sparpreis

Rezept für Mitternachtssuppe

Portionen: 10

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 90 Minuten

Diese Zutaten brauchen Sie für die herzhafte Mitternachtssuppe

1 kg Rindergulasch (oder auch gemischt)

300 g Cabanossi (alternativ Wiener Würstchen, Pfefferbeißer etc.)

2 EL Schmalz (alternativ Sonnenblumenöl)

3 Paprika

3 Zwiebeln

5 Knoblauchzehen

500 g weiße Bohnen (vorgekocht, Abtropfgewicht)

500 g Kichererbsen (vorgekocht, Abtropfgewicht)

200 g Mais

3 EL Tomatenmark

0,75 l Rotwein (trocken)

1 l Rinderbrühe (alternativ Gemüsebrühe)

1 EL Paprikapulver (rosenscharf)

1 EL Kreuzkümmel

1 TL Ingwer (gemahlen)

1 TL Cayennepfeffer

1 EL Thymian (gemahlen)

Salz zum Abschmecken

Pfeffer zum Abschmecken

300 g Sour Cream

1 Bund Petersilie

So bereiten Sie das Rezept für Mitternachtssuppe zu

Das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden. Dieses im heißen Schmalz scharf anbraten. Jetzt klein geschnittene Zwiebeln hinzugeben sowie den Knoblauch reinpressen. Das Tomatenmark unterrühren und anrösten. Alle Gewürze hineinstreuen und vermischen. Als nächstes die klein geschnittenen Paprikas dazu geben. Mit Rinderbrühe und Rotwein aufgießen. Mais, Bohnen und die Kichererbsen dazugeben. Zum Schluss folgt noch die klein geschnittene Cabanossi. Das Ganze für rund 90 Minuten auf mittlerer Flamme kochen lassen. Fürs Servieren Sour Cream und klein geschnittene Petersilie zum Drübergeben bereitstellen.

Das Rezept für die Mitternachtssuppe im Video

Lesen Sie auch: Forscher finden die Geheimzutaten für perfekte Eierpfannkuchen – sie sind ungewöhnlich

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill.