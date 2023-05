Mit einem Tipp vom Experten bleibt offene Marmelade viel länger frisch

Von: Maria Wendel

Marmelade gehört bei vielen auf den Frühstückstisch. Wenn Sie aber einen Fehler begehen, droht eine eklige Folge.

Was darf‘s als Belag auf dem Brötchen sein? Nutella, Wurst und Käse, Honig oder Marmelade? Und wie holen Sie den Aufstrich Ihrer Wahl aus dem Glas? Mit demselben Messer, mit dem Sie vorher schon das Brötchen geschmiert haben? Das ist ein gar nicht so kleiner Fehler, denn Sie riskieren Schimmelbildung. Dasselbe gilt für einen Löffel, der schon abgeschleckt wurde.

Marmelade mit Messer oder Löffel aus dem Glas holen? Tipp vom Experten

Dr. Markus Egert ist Professor für Mikrobiologie und Autor des Ratgebers „Ein Keim kommt selten allein“ (werblicher Link). Er empfiehlt auf sz-magazin.de: „Grundsätzlich ist es sinnvoll, für alles, was auf dem Tisch steht, einen eigenen Löffel zu benutzen. Ein Marmeladenlöffel, der nur in der Marmelade war, ist sauberer, als einer, mit dem ich schon in anderen Dingen rumgestochert oder den ich vielleicht sogar schon abgeschleckt habe.“

Der Mensch sei die größte Keimquelle im Bereich der Lebensmittel, so Egert. Deshalb sind Lagerung und saubere Verarbeitung wichtig. Sie sollten z. B. auch für das Marmeladenglas nicht dasselbe Messer verwenden wie zum Brotschneiden. Brot neigt zur schnellen Schimmelbildung, also ist die Gefahr auch größer, dass man Schimmelpilzsporen vom Brot auf die Marmelade überträgt.

Marmelade darf auf den meisten Frühstückstischen nicht fehlen. © McPHOTO/A. Schauhuber/Imago

Schimmelt Marmelade schneller? Mit diesem Trick Schimmel verhindern

Egert gibt aber auch Entwarnung: Marmelade schimmele allgemein recht selten, da sie zu mindestens 55 Prozent aus Zucker besteht, der gut konserviert. Wer sicher gehen und Marmelade länger haltbar machen will, kann diesen Trick vom Experten versuchen:

Legen Sie ein Stück Cellophanfolie direkt auf die Oberfläche der Marmelade.

Benetzen Sie die Folie mit Alkohol.

Da Marmelade immer von oben schimmelt, verhindern Sie so den Pilzbefall.

Grundsätzlich sollten Sie geöffnete Marmeladengläser immer im Kühlschrank aufbewahren.

Quelle: sz-magazin.sueddeutsche.de