Top 10: Die Lieblingsgerichte der Deutschen

Von: Maria Wendel

Was ist Ihr Lieblingsessen? Pizza, Hähnchencurry oder doch Schnitzel mit Pommes? Hier erfahren Sie, welche 10 Gerichte in Deutschland am beliebtesten sind.

1 / 10 Auf den ersten drei Plätzen der Top 10 landen nicht etwa Klassiker der gutbürgerlichen, traditionellen deutschen Küche, sondern italienische Gerichte: Pizza gehört in Deutschland ganz klar auf Platz 1 der Lieblingsgerichte. © Sebasnoo/Imago

2 / 10 Auf Platz 2 landet ebenfalls ein italienischer Klassiker: die Lasagne. Alle Pasta-Fans lecken sich die Finger danach, weshalb sie vermutlich so oft auf den Tisch kommt. © Imago

3 / 10 Spaghetti Bolognese landen auf Platz 3 der Lieblingsessen in Deutschland. Zugegeben, Italiener kennen diese Kombi gar nicht, denn „Sauce Bolognese“ heißt in Italien einfach nur „Ragù“. © Alex9500/Imago

4 / 10 Platz 4 der Top 10 Lieblingsessen belegen süße Pfannkuchen oder (je nach Region) auch Eierkuchen genannt. © Alex9500/Imago

5 / 10 Platz 5 belegen die klassischen Rouladen, wie zum Beispiel die Rinderroulade. Dazu schmecken Rotkohl und Kartoffeln. © wsf-sh via www.imago-images.de

6 / 10 Platz 6 der Lieblingsessen ist typisch deutsch: Semmelknödel. Sie passen zu Fleischklassikern wie Schweinsbraten oder zu Pilzen. © Imago

7 / 10 Platz 7 ist etwas für Grillfreunde: das Rumpsteak darf bei einem Barbecue und auf der Liste der Lieblingsgerichte nicht fehlen. © Imago

8 / 10 Zum Burger oder zur Currywurst: Pommes dürfen nicht fehlen. Sie landen auf Platz 8 der Lieblingsessen der Deutschen. © myViewPoint/Imago

9 / 10 Platz 9 wird Sie vielleicht überraschen: Hier landet Pesto. Das gibt es zum Beispiel als rotes oder Basilikumpesto und pimpt Nudeln oder Gnocchi auf. © IMAGO / agefotostock

10 / 10 Platz 10 belegt der Rheinische Sauerbraten, ein absoluter Klassiker und auch in anderen Teilen Deutschlands beliebt. © Imago

Deftig, scharf oder eher süß: Es gibt unzählige individuelle Lieblingsgerichte. Und Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Und doch kann man für Gesamtdeutschland betrachtet klare Favoriten erkennen.

Die 100 Lieblingsgerichte der Deutschen Diese Top 10 basieren auf der Rangliste aus dem Buch „Die 100 Lieblingsgerichte der Deutschen“ (werblicher Link) vom Verlag Gräfe und Unzer. Dort erfahren Sie auch, welche Lieblingsessen auf Platz 11-100 gelandet sind – passend zu jedem Gericht gibt es das passende Rezept zum Nachkochen zuhause.

