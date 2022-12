„Happy Birthday“-Rezept für Frank Sinatra: Sein Lieblingsdessert war Zitronen-Ricotta-Käsekuchen

Kuchen-Rezept

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Janine Napirca schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die liebste Nachspeise des Ausnahmekünstlers, der am 12. Dezember seinen Geburtstag gefeiert hätte, war zeitlebens der Lemon Ricotta Cheesecake.

Mit Songs wie „Strangers in the Night“, „My Way“, „New York, New York“ und „Fly Me to the Moon“ hat sich Frank Sinatra in die Herzen seiner Fans und die Unvergessenheit gesungen. Auch seine Weihnachtslieder „Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow“, „Jingle Bells“ und „Have Yourself a Merry Little Christmas“ erklingen in der Adventszeit in vielen Häusern, beispielsweise in der Weihnachtsbäckerei beim Plätzchenbacken von Hildabrötchen, Butterwölkchen, Bethmännchen und zarten Schneebällen.

Beispielbild – nicht das tatsächliche Rezeptbild

Am 12. Dezember hätte der mehrfache Grammy- und Oscar-Gewinner Geburtstag gefeiert. Zu seinem Ehrentag aß der Sänger und Schauspieler am liebsten ein ganz besonderes Dessert: Lemon Ricotta Cheesecake. Das Rezept für Frank Sinatras Lieblingskuchen Zitronen-Ricotta-Käsekuchen finden Sie im Folgenden.

Zitronen-Ricotta-Käsekuchen: Folgende Zutaten brauchen Sie für das Lieblingsdessert von Frank Sinatra

70 g Butter

200 g Zucker

2 Eier

1 TL Vanillepulver

200 g Ricotta

1 Prise Salz

500 ml Milch

120 g Mehl

1 Zitrone

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht‘s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

So bereiten Sie Frank Sinatras Lieblingskuchen Lemon Ricotta Cheesecake zu

Geben Sie die Butter, den Zucker, die Eier und das Vanillepulver in eine Schüssel und vermischen Sie die Zutaten mit einem Mixer. Fügen Sie anschließend den Ricotta-Frischkäse und das Salz hinzu, mixen Sie erneut und geben Sie nach und nach die Milch und das Mehl dazu. Reiben Sie die Schale der Zitrone ab und pressen Sie danach den Saft aus. Beides wird dem Cheesecake-Teig hinzugegeben und noch einmal umgerührt. Füllen Sie den Zitronen-Ricotta-Käsekuchen-Teig in eine Backform und backen Sie Frank Sinatras Lieblingskuchen im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (Umluft 160 Grad Celsius) etwa 40 Minuten lang.

Nach Ablauf der Backzeit sollten Sie den Lemon Ricotta Cheescake aus dem Backofen nehmen und vor dem Verzehr noch mindestens eine Viertelstunde abkühlen lassen. Mit der Geheimzutat Mascarpone wird Ihr Käsekuchen so super cremig wie bei Oma oder darf es ein schokoladiger Boden zum Käsekuchen sein? Sie können auch einen Käsekuchen ganz ohne Boden backen.

Rubriklistenbild: © instagram.com/b_bakes_for_you