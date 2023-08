Einfache Knusperkekse mit nährstoffreichen Haferflocken

Von: Clara Kistner

Gelüstet es Sie kurzfristig noch nach einem süßen Leckerbissen zu Kaffee oder Tee – dann sind die schnell zubereiteten, knusprigen Kekse mit Haferflocken genau das Richtige.

Haferflocken machen in vielen Haushalten das allmorgendliche Frühstück aus. Ganz klassisch und naturbelassen zu einem wohltuenden Haferbrei oder Porridge gekocht, wärmt die Mahlzeit schon in den frühen Stunden. Aber auch mit kalter Milch übergossen, lassen sie sich in diversen Müsli-Variationen von beerig bis schokoladig genießen. Neben zahlreichen Frühstücksprodukten können Haferflocken zusätzlich auch als gesunde Zutat für viele leckere Backwaren weiterverarbeitet werden.

Weshalb Sie Haferflocken in Ihre Ernährung integrieren sollten

Haferflocken lassen sich nicht nur vielfältig zubereiten, zudem enthalten Sie Antioxidantien, hochwertige Nährstoffe, pflanzliche Proteine und wenig Fett. Das glutenarme Vollkornprodukt verfügt noch dazu über einen hohen Ballaststoffanteil, wie die Ratgeberseite Eatsmarter.de, berichtet. Außerdem liefert Ihnen das Getreide Vitamin B1 und B6, sowie wertvolle Mineralstoffe (wie Magnesium, Phosphor, Eisen und Zink).

Die Haferflocken verleihen den goldbraunen Keksen einen ausreichend süßen und gleichzeitig kernigen Geschmack. (Symbolbold) © Panthermedia/Imago

Zutaten für die knusprigen Haferflockenkekse

Für etwa 25 bis 30 Kekse

200 g kernige Haferflocken

100 g brauner Zucker

2 EL Vanillezucker

1 Prise Salz

3 TL Zimt

125 g Butter (zimmerwarm)

1 Ei

So einfach und schnell ist das süße Gebäck zubereitet

Während der Backofen auf 180 °C / Ober- und Unterhitze vorheizt, schlagen Sie die zimmerwarmen Butterwürfel mit dem Ei, einer Prise Salz, dem Zucker und Vanillezucker cremig. Geben Sie nun den Zimt und Ihre Haferflocken in die Schüssel und verkneten Sie alles zu einem homogenen Teig. Arbeiten Sie am besten mit den Händen, um die Struktur der Haferflocken nicht mit dem Handmixer zu beschädigen. Anschließend werden mit zwei Teelöffeln Häufchen aus dem Teig gut verteilt auf die mit Backpapier ausgelegten Backbleche gesetzt. Die Kekse kommen für etwa 12-15 Minuten in den vorgeheizten Backofen, bis sie goldbraun gebacken sind. Anschließend herausnehmen und ausreichend abkühlen lassen oder gleich warm genießen. Guten Appetit!

Mit ein paar goldbraun gebackenen, knusprigen Haferflockenkeksen zu Kaffee oder Tee lässt es sich spielend leicht auf die tägliche Dosis Haferflocken kommen.