Kochen ohne Strom und Gas: So können Sie im Notfall Essen zubereiten

Von: Maria Wendel

Teilen

Wegen Stromausfall oder Energieproblemen im Winter: Kann man auch ohne Strom und Gas kochen? Die gute Nachricht: Ja – wenn man etwas kreativ wird.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Viele Menschen fürchten sich vor dem bevorstehenden Winter, da die Strom- und Gaspreise jetzt schon explodieren. Aber dass mal kein Strom oder Gas zum Kochen zur Verfügung steht, muss nicht direkt an einer drohenden Energiekrise liegen. Es kann auch sein, dass ein Stromausfall Ihr Wohnviertel trifft oder Sie ganz einfach campen gehen wollen und nach Alternativen zu heimischen Kochmöglichkeiten suchen. Da ist es gut, ein paar kreative Ideen zu kennen, wie man auch ohne Strom eine warme Mahlzeit zubereiten kann. Prinzipiell sollten Sie auf einen Notfall vorbereitet sein, egal ob Zusammenbruch der Stromversorgung oder Naturkatastrophen. In diesem Zusammenhang empfiehlt auch das Bundesamt für Katastrophenschutz (BBK) einen Notfallvorrat an bestimmten haltbaren Lebensmitteln, die Sie zuhause haben sollten.

Campingkocher oder Lagerfeuer sind nicht nur beim Zelten praktische Möglichkeiten zum Kochen. © Westend61/Imago

Kochen ohne Strom: Campingkocher

Ein Campingkocher mit Gaskartusche gehört für die meisten beim Camping zur Grundausstattung. Traditionell wird Butan- oder Propangas eingesetzt. Darauf können Sie Kochwasser für Nudeln oder Kaffee erhitzen, Suppe kochen oder Dosen-Gerichte warm machen. Aber Achtung: Die meisten Hersteller raten vom Gebrauch in geschlossenen Räumen ab, weil Gas zu schnell austreten und durch einen Funken Feuer verursacht werden könnte. Daher sollten Sie Campingkocher nur im Freien, also im Garten oder auf der Terrasse verwenden.

Tipp: Verwenden Sie dünnwandige Aluminiumtöpfe: Die leiten die Hitze schneller und Sie können Gas sparen.

Kochen ohne Strom und Gas: Grill

Auch der Grill – logischerweise ein Holzkohlegrill, kein Elektro- oder Gasgrill – ist eine Möglichkeit, um ohne Strom und Gas zuhause beziehungsweise im Garten oder auf der Terrasse zu kochen. Nicht nur das übliche Grillgut wie Würstchen, Fleisch und Käse lässt sich grillen – mit dem richtigen Zubehör können Sie auch andere Gerichte mit dem Grill zubereiten. Ein Dutch Oven beispielsweise kann direkt auf den Grill oder in ein offenes Feuer gestellt werden. Und auf einer Plancha-Grillplatte können Sie alles von Gemüse bis Spiegelei und Speck braten.

Igitt, Schimmel! Diese Lebensmittel können Sie trotzdem noch essen Fotostrecke ansehen

Kochen ohne Strom und Gas: Fondue-Set

Sie haben ein Fondue-Set zuhause? Perfekt: Das kann nicht nur für Schoko- oder Käsefondue zum Einsatz kommen, sondern auch in Notfällen ohne Strom oder Gas im Haushalt. Mit einem Teelicht-Fondue-Set könnte das allerdings schwierig werden. Besser funktioniert es, wenn Sie ein Fondue-Set mit Brennspiritus oder Brennpaste haben. So können Sie zum Beispiel Wasser oder Suppen erhitzen.

Kochbuch „Kochen ohne Strom“ Das BBK hat im Rahmen eines bundesweiten Rezeptwettbewerbes das Kochbuch „Kochen ohne Strom“ (werblicher Link) herausgegeben. Der Gedanke des Projektes war unter anderem, eine Anleitung für Bürger zu geben, wenn es keinen Strom und frische Lebensmittel gibt. Gleichzeitig sollte es möglich sein, trotzdem leckere Gerichte zu kochen. Dass dies gar nicht so schwer ist, zeigen Rezepte wie Pfannkuchen ohne Ei oder Curry-Aprikosen-Couscous.

Kochen ohne Strom und Gas: kalte Küche

Nicht direkt kochen, aber sich immer noch eine leckere Mahlzeit zubereiten, können Sie natürlich auch mit der kalten Küche. Dazu gehören Salate, Brotzeiten mit Käse, Wurst, Dips und Aufstrichen oder kalte Suppe wie Gazpacho.