„Chicken Nuggets“ selber machen: Lieblings-Fast-Food mit einer besonderen Zutat

Chicken Nuggets: köstlich frittiertes Fingerfood, das hoch im Kurs steht – nicht nur bei Kindern. Mit diesem Rezept machen Sie sie einfach selbst – und anders als sonst.

Ob von einer beliebten Fast-Food-Kette, fertig aus dem Kühlregal oder komplett selbstgemacht: Chicken Nuggets sind kleine Leckereien, die dank einer knusprigen Panade und dem Frittieren in Fett unsere Geschmacksnerven glücklich machen. Auch bei Kindern stehen sie zusammen mit Pommes und Ketchup ganz oben auf der Liste der Lieblingsspeisen. Aber haben Sie sich mal genauer damit beschäftigt, was in Chicken Nuggets drin ist? Bei den fertig zu kaufenden Produkten wird leider meistens nicht das allerbeste Hühnchenfleisch verwendet. Selber machen ist deshalb eine gute Alternative, dann wissen Sie genau, was drin steckt.

Oder – probieren Sie mal eine pflanzliche Alternative! „Chicken Nuggets“ gibt es nämlich auch in vegetarischer oder veganer Variante. Ihr liebstes Fast Food können Sie ganz einfach auch aus Seitan oder Tofu zubereiten. Mit den richtigen Gewürzen wird es genauso lecker. Die knusprige Panade machen Sie aus Cornflakes und Nüssen. Geben Sie der pflanzlichen Variante einfach mal eine Chance und überzeugen Sie damit auch Fleischesser. Hier geht‘s zum Rezept.

Diese Zutaten brauchen Sie für die selbstgemachten „Chicken Nuggets“

Zutaten für 2 Portionen

Für die Nuggets:

125 g Tofu oder Seitan

200 g Kichererbsen aus der Dose (plus Kichererbsenwasser, Aquafaba genannt)

1/2 Gemüsebrühe-Würfel

1/2 TL Senf

Knoblauchpulver

1,5 EL Hefeflocken

50 g Mehl

Salz und Pfeffer

Für die Knusper-Panade:

150 g Mehl

100 ml ungesüßter Pflanzendrink (z. B. Hafermilch)

Salz und Pfeffer

Tabasco

40 g Cornflakes

30 g geröstete Erdnüsse

Frittierfett (alternativ Raps- oder Sonnenblumenöl)

So machen Sie die „Chicken Nuggets“ einfach selbst: veganes Rezept

Wenn Sie Tofu verwenden: Drücken Sie zuerst das Wasser aus dem Tofublock heraus. Schneiden Sie den Tofu bzw. den Seitan in kleine Stücke und geben Sie ihn zusammen mit den abgetropften Kichererbsen, 50 ml des Aquafabas, Gemüsebrühe, Senf, Knoblauchpulver und Hefeflocken in einen Mixer. Mixen Sie alles, bis eine cremige Masse entstanden ist. Geben Sie das Mehl hinzu und mixen Sie nochmal kurz alles, bis es sich verbunden hat. Schmecken Sie die Masse mit Salz und Pfeffer ab. Bereiten Sie drei Teller für die Panierstraße vor: In einen geben Sie das Mehl bis auf ca. 3 EL. In einem tiefen Teller verrühren Sie den Pflanzendrink mit 1,5 EL Mehl, Salz, Pfeffer und Tabasco. Zerkleinern Sie die Cornflakes und die Erdnüsse im Blitzhacker grob und mischen Sie beides in einem dritten Teller. Jetzt geht‘s ans Panieren: Formen Sie aus der Seitan- bzw. Tofu-Masse kleine Nuggets. Diese wälzen Sie nacheinander zunächst im Mehlteller und klopfen das überschüssige Mehl ab. Dann wenden Sie sie im tiefen Teller mit den flüssigen Zutaten und lassen sie kurz abtropfen. Schließlich wälzen Sie die Nuggets in der Cornflakes-Mischung, sodass sie gut bedeckt sind, und drücken die Bröselkruste leicht an. Erhitzen Sie das Frittierfett in einem Topf auf dem Herd auf etwa 170 °C. Dass das Öl die richtige Temperatur hat, erkennen Sie, wenn Sie einen Holzlöffel-Stiel hineinhalten und Bläschen daran aufsteigen. Frittieren Sie die Nuggets darin, bis sie rundum goldbraun sind, etwa 4 Minuten pro Seite. Die fertigen „Chicken Nuggets“ können Sie auf einem Küchenpapier kurz entfetten und dann servieren.

Dazu passen zum Beispiel Ketchup, ein Kräuterdip oder eine BBQ-Sauce. Wenn Sie es nicht so gerne nussig mögen, können Sie für die krosse Panade statt der Cornflakes und Erdnüsse auch eine Mischung aus 65 g Haferflocken und 1,5 EL Mehl verwenden.

Und wenn Sie Fett sparen möchten, können Sie die „Chicken Nuggets“ auch im Backofen zubereiten anstatt sie zu frittieren: Verteilen Sie die Nuggets dazu auf einem mit Backpapier belegten Blech und backen Sie sie bei 180 °C für etwa 15 Minuten im Ofen, bis sie goldbraun sind. Guten Appetit! Übrigens können Sie auch Schnitzel ohne Fleisch selber machen, hier geht‘s zu den einfachen Sellerieschnitzeln aus wenigen Zutaten.