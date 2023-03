Diese herzhafte Lauch-Quiche mit Speck ist ganz schnell weg

Von: Eva Lipka

Eine gute Quiche geht immer. Das Rezept für Lauch Quiche mit Speck ist ein absoluter Klassiker, das in deinem Kochrepertoire nicht fehlen sollte. © Einfach Tasty

Lauch-Quiche mit Speck...

...ist der perfekte Snack. Aber mal ganz ehrlich, eine gute Quiche passt einfach immer. Du kannst sie quasi sofort aus dem Backofen essen, oder am nächsten Tag kalt genießen. Oder du nimmst sie einfach mit zu deiner nächsten Verabredung zum Brunch.



Quiche Lorraine ist weltberühmt. Wahrscheinlich wird kein anderer französischer Klassiker so häufig abgeändert. Die meisten gehen wohl davon aus, dass das Originalrezept Speck und Lauch enthält. Das ist allerdings nicht ganz richtig. Das erste und damit echte Rezept für Quiche Lorraine enthielt keinen Speck und wurde mit Brotteig anstatt mit Mürbteig gebacken. Als der Mürbteig den Brotteig ersetzte, fand auch der Speck seinen Weg in die sogenannte migaine, dem Gemisch aus Eiern, Crème fraîche und Gewürzen.

Heute gibt es unsere Quiche in der weiterentwickelten Form - mit Speck. Wir lassen uns nicht lumpen.

Tipp: Die Quiche schmeckt auch, wenn du den Speck weglässt. Falls du nach einer guten vegetarischen Alternative suchst, empfehle ich dir Räuchertofu zu nutzen. Damit bekommst du auch in die vegetarische Version die volle Herzhaftigkeit, die diese Quiche unwiderstehlich macht.



Versteck sie besser, sonst ist sie im Nu weg.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Für den Guss (französisch: migaine):

100 g Speck, gewürfelt

100 g Crème fraîche

100 ml Schlagsahne

2 Eier

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

1 TL Thymian

0,25 TL Muskatnuss

Außerdem:

400 g Lauch, in groben Ringen

1 Pck. (à 270 g) Blätterteig a. d. Kühlregal

100 g Bergkäse, gerieben

So einfach ist die Zubereitung:

Für den Guss: in einer großen Schüssel Speck, Crème fraîche, Schlagsahne, Eier, Salz, Pfeffer, Thymian und Muskatnuss verquirlen. Den Blätterteig in einer Tarte- oder Springform (alternativ in einer ofenfesten Pfanne) auslegen. Den überstehenden Teig an den Rand drücken. Anschließend die Lauchringe gleichmäßig darauf verteilen und mit dem Guss übergießen. Zum Schluss mit dem Bergkäse belegen. Für 45 Minuten bei 190 °C Ober-/Unterhitze backen, bis der Rand der Quiche leicht braun und der Guss gestockt ist. Direkt warm genießen oder am nächsten Tag kalt essen. Lass es dir schmecken!

Diese Lauch Quiche mit Speck ist einfach das perfekte Mitbringsel für den nächsten Brunch. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

