Der beste Kuchen für den Herbst ist ein Apfel-Schmand-Kuchen und der schmeckt, wie von Oma

Von: Sandra Keck

Im Herbst dürfen leckere Apfelkuchen-Rezepte nicht fehlen. Ein Klassiker aus Omas Kochbuch ist beispielsweise der leckere Apfel-Schmand-Kuchen. © Einfach Tasty

Die Kombination aus säuerlichen Äpfeln, süßer Schmandcreme und knusprigem Mürbeteig ist einfach perfekt. Kein Wunder, dass der Kuchen zu den Klassikern zählt.

Wenn sich die Blätter bunt färben und die Tage wieder kürzer, steht der Herbst unmittelbar bevor. Die einen sind vielleicht traurig, dass sie der warmen Sommerzeit viel zu früh „Tschüss“ sagen müssen und andere freuen sich auf die bevorstehende Erntezeit. Denn jetzt wo die Äpfel leuchtend rot und prall an den Bäumen hängen, ist es höchste Zeit für Apfelkuchen!

Apfelkuchen gibt es in allen Formen und Farben. Die Apfel-Schmand-Torte mit Sahnehäubchen gibt es mit und ohne Alkohol und der Apfelkuchen mit Pudding und Streuseln vom Blech besticht durch einen fluffigen Hefeteig. Des Weiteren kann man Äpfel noch zu einem Fünf-Zutaten-Crumble, zu süßen Mini-Strudeln oder zu Apfelkompott verarbeiten. So viele Möglichkeiten, da ist für jeden Geschmack was dabei. Wie kann man sich also nicht auf den Herbst freuen?

Ein Apfel-Schmand-Kuchen, wie von Oma, macht man so:

Für einen süßen Apfel-Schmand-Kuchen mit knusprigem Boden braucht man diese Zutaten:

Mürbeteig:

300 g Mehl

150 g Butter

100 g Zucker

1 Prise Salz

1 Ei

Füllung:

1 kg Äpfel

Etwas Zitronensaft

500 ml Milch

2 Päckchen Vanille-Puddingpulver

150 g Zucker

2 Päckchen Vanillezucker

400 g Schmand

Außerdem:

4 EL Mandelblätter

Die Zubereitung ist einfach, dank dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Für den Mürbteig: Mehl, Butter, Zucker, Ei und Salz mit den Händen zu einem Teig verkneten. Zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie einschlagen und für 30 Minuten kaltstellen. Für die Füllung: Äpfel schälen, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Mit etwas Zitronensaft beträufeln und beiseite stellen. Puddingpulver mit etwas Milch glattrühren. Restliche Milch in einem Topf zum Kochen bringen. Angerührtes Puddingpulver unter Rühren in die kochende Milch geben. Eine Minute köcheln lassen. Vom Herd nehmen und auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Zucker, Vanillezucker und Schmand zum erkalteten Pudding geben und gut verrühren. Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Mürbteig mit den Händen in eine gefettete Springform drücken, dabei einen etwa 5 cm hohen Rand bilden. Apfelscheiben gleichmäßig auf dem Kuchenboden verteilen, dann Pudding-Schmand-Masse hineingeben und glattstreichen. Mit Mandelblättchen bestreuen. Im vorgeheizten Backofen für 55 Minuten backen. Schmeckt lauwarm am besten.

Wie bei vielen anderen Kuchen auch, so schmeckt der Apfel-Schmand-Kuchen am besten lauwarm. Das Rezept gibt es bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Omas Rezepte sind einfach die Besten! Kein Wunder, dass der klassische Apfel-Schmand-Kuchen über die Jahre nichts an Geschmack eingebüßt hat.