Vier Tipps, damit Avocados länger frisch und grün bleiben

Von: Eva Lipka

Teilen

Unter dem Hashtag #kitchenhacks und #avocadohacks findet man bei TikTok viele hilfreiche Videos dazu, wie man eine Avocado möglichst lange frisch und grün hält.

Knackiger BLT-Pasta-Salat mit cremigem Avocado-Buttermilch-Dressing? Avocado-Bruschetta? Salat mit Hähnchen, Avocado und Honig? Ja? Oh, ja! Vorhang auf für den Star der Cremigkeit: die Avocado.



Eine perfekt reife Avocado aufzuschneiden und das leuchtend grüne, cremige Fruchtfleisch zu erblicken, ist das pure Vergnügen für Avocado-Liebhaber und -Liebhaberinnen. Doch wie oft wird man enttäuscht, wenn sich das satte Grün nach kurzer Zeit in ein unappetitliches Braun verwandelt? Zum Glück gibt es TikTok. Dort findet man eine Vielzahl von Videos, die zeigen, wie man möglichst lang Freude an seiner Lieblingsfrucht hat. Von altbewährt bis viral, die besten Hacks bewahren die Schönheit einer genussreifen Avocado.

1. Hack, um Avocados länger frisch zu halten: Einfrieren

Eine Avocado wegschmeißen zu müssen, tut weh. Damit das nicht mehr passiert, gibt es hier die besten Tipps und Tricks von TikTok, um eine Avocado länger haltbar zu machen. (Symbolbild) © Simona Pilolla/Imago

Wenn schöne, saftige Avocados im Angebot sind, kann man sich auch schon mal einen Vorrat anlegen. Soll die Avocado nicht unmittelbar nach dem Einkauf gegessen werden, lohnt es sich, die ganze Frucht einzufrieren. Alternativ dazu, kann man sie auch schälen, in Stücke schneiden und in Gefrierbeuteln im Kühlfach lagern. Bei dieser Methode bleibt die Avocado sogar mehrere Wochen frisch. Falls schon beim Einfrieren klar ist, dass die grüne Frucht zu einer leckeren Guacamole verarbeitet werden soll, kann man sie nach dem Einkauf direkt verarbeiten, das fertige Ergebnis in einer luftdichten Verpackung verstauen und mit Öl übergießen.

Bei Taste.com.au auf TikTok zeigt ein Video, wie praktisch es ist, Avocados zu Guacamole zu verarbeiten und sie anschließend einzufrieren:

Ein genialer Hack für Guacamole-Fans. So hat man immer kleine Portionen vom sommerlichen Lieblingsdip da.

2. Avocados in Wasser lagern

Im Zuge eines viralen Hits auf TikTok entstanden Unmengen an Videos, die zeigen, wie jemand eine Avocado öffnet, nachdem sie mehrere Wochen nach dem Kauf in einem Wasserbad gelegen hat. Das Fruchtfleisch leuchtet grün und sieht saftig aus. Der Hack scheint wirklich zu funktionieren. Der gleiche Erfolg ist zu erkennen, wenn man eine bereits aufgeschnittene Avocado in ein Wasserbad legt. Diese Methode sorgt dafür, dass der Kontakt mit Sauerstoff nicht mehr möglich ist und somit die Oxidation des Fruchtfleischs, und dementsprechend das Braunwerden der Avocado, verhindert wird.

Wo sind die Foodies, die immer auf der Suche nach leckeren Rezeptideen sind? Dann einfach ganz schnell beim Einfach Tasty-Newsletter anmelden und wöchentlich von leckeren Gerichten inspirieren lassen.

Das TikTok-Video von Kroger, ein Profil, das sich vor allem mit Kitchen-Hacks und verschiedenen Rezepten beschäftigt, wurde mehr als zwei Millionen Mal geklickt:

Die Kommentare unter dem Video zeigen, dass die Meinungen zu diesem Hack weit auseinander gehen:

Keine gute Idee, ich habe es versucht und die Avocado wurde nach 24 Stunden wässrig.

Tut es nicht! Das führt zu mehr Bakterien👎🏼🙅‍♀️

Das kann einen tatsächlich krank machen.

Funktioniert perfekt 🥰

Warum sagen alle, dass das nicht funktioniert? Bei mir hat es super funktioniert.

GROSSARTIGE IDEE!

Achtung: Bei diesem TikTok-Hack sollte man Vorsicht walten lassen. Denn die Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten (FDA) warnt davor, dass sich in der Schale der Avocado Krankheitserreger und Pestizide befinden können, die bei der Lagerung im Wasser dazu führen, dass sich die Bakterien vermehren.

3. Zwiebel, Zitrone, Öl und Frischhaltefolie

Als gesunde Alternative dienen weitere Hacks, die mithilfe von vier Hausmitteln funktionieren, die eigentlich jeder zu Hause hat:

Die Schnittseite der Avocado mit Zitrone oder Öl bepinseln. Daraufhin möglichst luftdicht in Frischhaltefolie einpacken und im Kühlschrank mehrere Tage lagern.

Wer weder Öl noch eine Zitrone übrig hat, der kann auf eine Zwiebel zurückgreifen. Die Zwiebel halbieren und mit der Avocado zusammen in eine luftdichte Frischhaltedose legen. Dieser Hack ist definitiv nur etwas für Menschen, die den Geruch und den Geschmack von Zwiebeln auch sonst schätzen.

In dem Video von allrecipes auf TikTok werden alle Hacks anschaulich dargestellt:



Ein Kommentar, der die Grundstimmung der Follower unter diesem Post gut widerspiegelt:

WHO EVEN EATS HALF AN AVOCADO??? 🤷‍♀️

4. Einfach aufessen

Und damit kommen wir zu dem letzten und wahrscheinlich besten Hack. Wer braucht schon eine halbe Avocado im Kühlschrank, wenn sie auch auf dem Brot liegen kann? Eine Avocado ist da, um gegessen zu werden.