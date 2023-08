Kindergeburtstag oder Sommernachmittag: Kreativer Kuhflecken-Kuchen passt immer

Kuchen-Rezept

Kreativen Sommerkuchen backen, der auch den Kleinsten schmeckt? Ob für gemütlichen Familiennachmittag oder Kindergeburtstag – Kuhflecken-Kuchen passt perfekt.

Sie sind auf der Suche nach einem leckeren Kuchen, der perfekt zum Sommer passt? Dann sehen Sie sich doch einmal den fruchtigen Aprikosen-Thymian-Kuchen, den Zitronen-Mascarpone-Kuchen mit Zuckerguss und den erfrischenden Fanta-Schmand-Kuchen an. Bei jüngeren Leckermäulchen kommen der frische Monte-Kuchen oder die DIY-Milchschnitte von Nina Bott an heißen Tagen besonders gut an. Probieren Sie außerdem das nachfolgende Rezept für eine kreativen Kuhflecken-Kuchen.

Rezept: Folgende Zutaten brauchen Sie für den kreativen Kuhflecken-Kuchen

Für den Kuchenteig:

200 g Butter

200 g Zucker

2 Päckchen Vanillinzucker

5 Eier

380 g Mehl

45 g Kakaopulver

250 ml gekochter Kaffee

Auf der Suche nach einem Geburtstagskuchen, der vor allem bei jungen Gästen gut ankommt? Backen Sie den kreativen Kuhflecken-Kuchen.

Für die Kuhflecken:

1 Packung Vanillepuddingpulver

20 ml Milch

500 g Quark

150 g Zucker

50 g Margarine

2 Eier

Zubereitung: So einfach und schnell backen Sie den kreativen Kuhflecken-Kuchen

Heizen Sie den Backofen auf 180 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (Umluft 160 Grad Celsius) vor und legen Sie ein Backblech mit Backpapier aus. Schlagen Sie für den Kuchenteig die Butter, den Zucker und den Vanillinzucker schaumig und fügen Sie nach und nach die Eier hinzu. Es folgen das Mehl, das Backpulver, der Kakao und der Kaffee. Verrühren Sie alle Backzutaten mit einem Mixer zu einem gleichmäßigen Teig, den Sie auf dem mit Backpapier ausgelegtem Backblech verteilen. Für die kreativen Kuhflecken rühren Sie zuerst das Vanillepuddingpulver mit der Milch an und verrühren die Zutaten anschließend mit dem Quark, dem Zucker, der Margarine und den Eiern zu einer cremigen Masse. Mithilfe eines Esslöffels verteilen Sie die helle Vanille-Quarkmasse als Kuhflecken-Optik auf dem dunklen Kuchenteig. Schieben Sie den kreativen Kuhflecken-Kuchen in den vorgeheizten Backofen und lassen Sie ihn etwa 20 Minuten lang backen.

