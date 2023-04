Bedenkenlos am Karfreitag schlemmen: Fleischfreies Roastbeef mit gebratenen Kartoffeln und Bärlauch-Remoulade

Von: Janine Napirca

Verzichten Sie anlässlich der Osterfeiertage auf Fleisch? Dann probieren Sie doch vegane Rezepte der Lebensmittelmarke Greenforce aus.

Das wichtigste und größte Fest des Christentums steht unmittelbar bevor: An Ostern feiern Christinnen und Christen weltweit die Auferstehung Jesu, nachdem er zuvor am Karfreitag am Kreuz gestorben ist. Traditionell verzichten viele Familien daher am Karfreitag und gegebenenfalls auch am Karsamstag auf Fleisch. Wenn Sie oder manche Familienmitglieder kein Freund von Fisch sind, ist ein wenig Kreativität gefragt. „Was soll ich am Karfreitag kochen?“ – heißt es wohl in mancher Küche. Wie gut, dass man inzwischen auf Rezepte zurückgreifen kann, die kein Fleisch enthalten und trotzdem super lecker schmecken.

Kein Fleisch an Karfreitag: Essen Sie fleischfreies Roastbeef mit Kartoffeln und Bärlauch-Remoulade

Sie verzichten an Karfreitag und Karsamstag auf Fleisch? Dann probieren Sie die veganen Rezepte von Greenforce, wie beispielsweise fleischfreies Roastbeef mit Kartoffeln und Bärlauch-Remoulade. © Greenforce

Sie wollen an Karfreitag oder Ostern auf Fleisch, nicht aber auf Geschmack verzichten? Dann probieren Sie fleischfreies Roastbeef mit gebratenen Kartoffeln und Bärlauch-Remoulade nach einem Rezept der veganen Lebensmittelmarke Greenforce.

Um am Karfreitag ohne schlechtes Gewissen Roastbeef zu schlemmen, brauchen Sie folgende Zutaten

Für das fleischfreie Hauptgericht und die Beilage:

70 g veganes Roastbeef von Greenforce (gibt es im Supermarkt, beispielsweise Rewe oder Edeka)

500 g festkochende Kartoffeln

Für die Bärlauch-Remoulade:

100 ml Sojadrink

1⁄2 EL Senf

1 EL Zitronensaft

1 EL Gurkenwasser

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

120 ml Sonnenblumenöl

4 kleingehackte Essiggurken

4 EL gehackter Bärlauch

Die Zubereitung des fleischfreien Roastbeefs mit Kartoffeln und Bärlauch-Remoulade ist einfach und schnell

Kochen Sie die Kartoffeln und lassen Sie sie auskühlen. Geben Sie derweil Sojadrink, Senf, Zitronensaft, Gurkenwasser, Salz und Pfeffer in ein hohes Gefäß und mixen Sie die Zutaten mit einem Pürierstab. Fügen Sie langsam das Öl hinzu und rühren Sie weiter, bis die Masse schaumig-fest ist. Nun kommen die gehackten Gurken und der Bärlauch hinein. Stellen Sie die selbstgemachte Remoulade im Kühlschrank kühl. Schneiden Sie die gekochten Kartoffeln in Scheiben und braten Sie sie in einer Pfanne an. Das vegane Roastbeef legen Sie in lockeren Rollen zu den Bratkartoffeln auf die Teller, die Remoulade verteilen Sie in kleine Schälchen. Fertig ist das fleischfreie Essen zu Karfreitag oder Ostern.

Bärlauch schmeckt nicht nur in der Remoulade gut, auch als Tsatsiki-Dip können Sie die Pflanze im Frühling frisch genießen.