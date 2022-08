Kartoffelsalat mit selbstgemachter Mayo: ein Klassiker, der immer schmeckt

Von: Maria Wendel

Zu einem Grillabend gehört Kartoffelsalat einfach dazu, oder? Wie Sie den Standardsalat mit selbstgemachter Mayonnaise aufpeppen, verrät dieses Rezept.

Zu welchem Team gehören Sie? Kartoffelsalat mit Mayo oder Kartoffelsalat mit Brühe, Öl und Essig? Bei der Zubereitungsart scheiden sich bekanntermaßen die Geister. Was für die Variante mit Mayonnaise spricht: leckeres Aroma und extra Cremigkeit. Beim folgenden Rezept werden sogar beide Zubereitungen vereint – das heißt, es kommen sowohl Brühe, Essig und Öl zum Einsatz, als auch Mayonnaise. Wenn Sie die Mayo auch noch selbst machen, wird dieser hausgemachte Salat zum unverwechselbaren Genuss – eine perfekte Beilage zum Grillen. Dafür brauchen Sie auch gar nicht viele Zutaten, vier sind es an der Zahl für die Mayonnaise. Das Geheimnis eines guten Kartoffelsalats mit Mayo lautet übrigens: Je länger er durchzieht, desto besser schmeckt er. Sie können den Salat ohne Probleme am Vortag schon vorbereiten. Los geht‘s!

Kartoffelsalat schmeckt nicht nur an Weihnachten, sondern auch im Sommer als Beilage. © Shotshop/Imago

Kartoffelsalat mit selbstgemachter Mayo: Diese Zutaten brauchen Sie

Portionen: 4

Zubereitungszeit: 40 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

1 kg Kartoffeln (festkochend)

Salz

2 Zwiebeln

1 Glas Gewürzgurken

500 ml Gemüsebrühe – die lässt sich auch einfach selber machen

3 EL Essig

3 EL mittelscharfer Senf

1 EL Zucker

Pfeffer

3 EL Pflanzenöl

Für die Mayonnaise:

100 ml Sonnenblumenöl

1 Ei

4 Knoblauchzehen

1 TL Senf

Wer mag, kann auch noch Schinkenwürfel oder klein geschnittene Fleischwurst zum Kartoffelsalat hinzugeben.

Rezept für klassischen Kartoffelsalat mit Mayo: So geht‘s

Kochen Sie die Kartoffeln mit Schale in ausreichend Salzwasser in einem großen Topf gar, lassen Sie sie abkühlen. Dann schälen und schneiden Sie die Kartoffeln klein – nach Belieben in Scheiben oder Stücke. Schälen und schneiden Sie die Zwiebeln in kleine Würfel und geben Sie sie mit den Kartoffeln in eine große Schüssel. Schneiden Sie die Gewürzgurken klein. Kochen Sie die Gemüsebrühe in einem Topf auf und würzen Sie diese mit Essig, Senf, Zucker, Salz und Pfeffer. Geben Sie das Öl hinzu und nehmen Sie den Topf vom Herd. Gießen Sie die heiße Brühe über die Kartoffeln und heben sie vorsichtig unter. Lassen Sie den Salat durchziehen. Für die selbstgemachte Mayonnaise geben Sie das Sonnenblumenöl, das Ei, den geschälten Knoblauch und den Senf in ein hohes Gefäß oder in den Mixer und pürieren alles zu einer cremigen Mayo. Geben Sie die Gewürzgurken und die Mayonnaise zu den restlichen Salatzutaten. Vermengen Sie alles, schmecken Sie mit Salz und Pfeffer ab und lassen Sie den Kartoffelsalat noch einmal bis zum Servieren durchziehen.

Der Kartoffelsalat lässt sich wie gesagt prima vorbereiten und hält sich einige Tage im Kühlschrank. Mayo können Sie übrigens auch vegan zubereiten, das Rezept finden Sie hier. Guten Appetit!