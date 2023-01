Wenn du auf Kürbis und Käse stehst, dann koch doch diese vegetarische Kürbis-Lasagne

Dieses vegetarische Kürbis-Lasagne-Rezept ist ein absolutes Muss für all unsere Vegetarier. © Einfach Tasty

Nicht nur im Herbst ist Kürbis der Hammer!

Die Hauptsaison von Kürbis beginnt im zwar im August und hat den Peak im Oktober. Da dieses Gemüse sich mehrere Monate lange hält und frisch bleibt, kann man es noch oft bis weit ins Frühjahr hinein kaufen.

Das Beste ist, dass man weltweit über 800 verschiedene Sorten Kürbis kennt. Also wäre es möglich 2,5 Jahre lang jeden Tag einen anderen Kürbis zu essen ... wenn man diese Sorten denn überhaupt kaufen kann.

Am verbreitetsten ist der Hokkaido, der als praktisch kleine Zucht mit ca. 1 kg gut in jeden Haushalt passt. Wir empfehlen hier aber so gut es geht verschiedene Sorten zu kosten, da sich hier immer neue Rezepte ergeben und man vieles in bekannten Rezepten durch Kürbis ersetzen kann.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Für die Kürbismasse:

2 EL Öl zum Braten

70 g Zwiebel, gewürfelt (entspricht einer kleinen Zwiebel)

500 g Kürbis, gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Salz

2 TL getrockneter Thymian (gerne auch frischen verwenden)

100 ml Weißwein

300 ml Gemüsebrühe

Für das Schichten der Lasagne:

15 Stück Lasagneblätter (kann je nach Backform variieren)

300 g Crème fraîche

300 g Mozzarella, in Scheiben geschnitten

50 g Parmesan

Die einfache Zubereitung gelingt dir sicher:

Backofen auf 190 °C Umluft vorheizen. Für die Kürbismasse: Öl in die Pfanne geben, Zwiebel und Kürbis mit den Gewürzen Salz, Pfeffer und Thymian anbraten. Sobald die Zwiebeln glasig sind, mit Weißwein ablöschen und kochen lassen, damit der Alkohol verdampft. Mit Gemüsebrühe aufgießen und für ca. 10 Minuten auf mittlere Hitze köcheln lassen. Für die Lasagne: Mit einer Suppenkelle einen Teil vom Kürbis mit wenig Flüssigkeit in einer flachen Backform verteilen und anschließend mit Lasagneblättern belegen. Diesen Vorgang auch für die zweite Schicht wiederholen und zusätzliche grobe Kleckse Crème fraîche über der Kürbismasse verteilen. Nach 4–5 Schichten kommt die letzte Schicht mit Lasagneblättern. Mozzarella grob verteilen und den Parmesan verstreuen. Die Lasagne für ca. 45 Minuten backen, bis sich eine goldbraune Kruste gebildet hat. Zum Schluss in Rechtecke portionieren und auf einem Teller mit einer Prise Pfeffer anrichten. Et voilà. Guten Appetit!

Wenn du Kürbis und Käse magst, versuche es doch mit diesem Kürbis-Lasagne-Rezept. © Einfach Tasty

Bei einer so großen Artenvielfalt, wie beim Kürbis, ist das Schwierigste sich zu entscheiden, welchen man denn am liebsten isst.

Mit diesen Kürbis-Rezepten kannst du praktisch jeden Kürbis einmal versuchen und eine Kürbis-Challange starten:

