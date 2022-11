Heftig deftig: der würzige Wirsing-Kartoffel-Eintopf, der wie bei Oma schmeckt

Von: Eva Lipka

Teilen

Heftig deftig und so lecker, wie bei Oma. Das Rezept für unseren deftigen Wirsing Kartoffel Eintopf spendet dir Wärme für die kalten Tage. © Einfach Tasty

Nicht aus der Pfanne, aber Eintopf

Von August bis November hat der Alleskönner Wirsing wieder Saison. Dabei liefert er uns viele Nährstoffe, die wir vor allem während des Winters gut gebrauchen können. Vitamin C, Vitamin B6, Folsäure und Mineralstoffe, wie beispielsweise Kalium, in geringen Dosen auch Calcium und Magnesium kommen in den grünen Blättern vor. Ein richtiges Superfood! Mit Karotten, Mettwurst und Kassler wird der Wirsing in diesem Eintopf so schmackhaft und deftig wie bei Oma. Und seine Farbenpracht bringt uns dazu noch sicher durch den grauen Winter.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

2 EL Speiseöl

70 g Zwiebeln, gewürfelt

200 g Karotten, in groben Stücken

300 g Kartoffeln, in Scheiben

400 g Wirsing, grob zerkleinert

150 g Mettwurst, in Scheiben

250 g Kassler, gewürfelt

0,5 TL Pfeffer

1 Liter Gemüsebrühe

1 Lorbeerblatt

Crème fraîche (nach Geschmack)

So einfach ist die Zubereitung:

Öl erhitzen und Zwiebeln, Karotten, Kartoffeln, Wirsing, Mettwurst und Kassler zusammen anbraten. Mit Pfeffer würzen und anschließend mit Gemüsebrühe ablöschen. Lorbeerblatt hinzufügen und unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen. Mit Deckel abdecken und weiter köcheln lassen, bis das Gemüse gar, aber noch bissfest ist. Mit Crème fraîche toppen und servieren. Reinhauen und Wärme von innen spüren. Wohl tut‘s!

Wirsing, Kassler und Mettwurst. Kann da noch was schiefgehen? Einfach wohltuend lecker unser Wirsing-Kartoffel-Eintopf mit Kassler und Mettwurst. © Einfach Tasty

Hals über Kopf verliebt in Eintopf? Dann schau dir doch mal unsere anderen Eintopf und Suppen-Rezepte an:

Du bist immer auf der Suche nach neuen und leckeren Rezeptideen? Dann melde dich doch ganz einfach und schnell beim Einfach Tasty Newsletter an und lass dich von uns inspirieren.