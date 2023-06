Eine cremige Pasta mit Lachs-Sahne-Sauce ist für Kleine und für Große

Von: Sandra Keck

Das Rezept für Pasta mit Lachs-Sahne-Sauce schmeckt groß und klein. © Einfach Tasty

Nudeln sind die ideale Basis für die cremige Sahne-Sauce mit zartem Lachs. In weniger als 30 Minuten steht dieser Klassiker, der allen schmeckt, auf dem Tisch.

Lachs ist einer der beliebtesten Fischsorten in Deutschland und das auch zu Recht: Er ist nämlich ein wahrer Alleskönner. Ob gebraten in der Pfanne und auf dem Grill oder gegart in der Salzkruste im Backofen. Roh schmeckt er in Sushi oder Onigirazu und geräuchert auf einem leckeren Spargel-Flammkuchen mit Räucherlachs. Auch als Füllung kann sich Lachs durchaus sehen lassen und mit köstlichen gefüllten Zucchini mit Lachs startet man gut gelaunt in den Feierabend. Der Klassiker, den die meisten von uns noch aus Kindertagen kennen, ist die Variante mit Nudeln in Sahne-Sauce, die auch im Erwachsenenalter noch lecker schmeckt.

So einfach und schnell gelingt Pasta mit Lachs-Sahne-Sauce:

Für das klassische Nudelgericht mit Lachs-Sahne-Sauce braucht man diese Zutaten:

2 EL Speiseöl

300 g Lachsfilet*, in Würfel

1 TL Salz

60 g Schalotten, gewürfelt

2 TL Zitronenzeste

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

50 ml Weißwein

3 EL Zitronensaft

100 g Kräuterfrischkäse

300 ml Schlagsahne

10 g Petersilie, gehackt

300 g Bandnudeln (oder andere Nudeln nach Wahl)

Dill, nach Geschmack

*Einfach Tasty Tipp: Das Rezept ist ideal für spontane Genießer:innen, da es auch wunderbar mit TK-Lachs funktioniert. Damit der Lachs noch schneller auftaut, kann man ihn vakuumiert unter laufendes, kaltes Wasser halten.

So einfach und schnell ist die Zubereitung:

Bandnudeln nach Anweisung auf der Packung zubereiten. Speiseöl in einer Pfanne erhitzen. Lachswürfel darin kurz und scharf anbraten. Salzen, herausnehmen und beiseite stellen. In derselben Pfanne Schalotten und Zitronenzeste andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Weißwein, Zitronensaft und Kräuterfrischkäse zugeben und verrühren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Schlagsahne und Petersilie unterrühren. Gebratenen Lachs und gekochte Bandnudeln unterheben und erwärmen. In tiefe Teller verteilen und nach Belieben mit Dill garniert servieren. Zack - fertig!

Cremig, lecker und sättigend: Das Rezept für Pasta in Lachs-Sahne-Sauce ist in unter 30 Minuten zubereitet. © Einfach Tasty

Diese Kombination aus köstlicher Pasta, zartem Lachs und einer cremigen Sahnesauce ist eine wahre Gaumenfreude, die Groß und Klein verzaubern wird.