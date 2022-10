Diese leckeren Hexenfinger sind der letzte Schrei auf jeder Halloweenparty

Von: Sandra Keck, Michelle Anskeit, Leni Garibov

Diese Kekse im Hexenfinger-Look sind zum Kreischen lecker! Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Du überlegst noch, mit welchem gruseligen Snack du alle deine Halloweenparty-Gäste begeistern kannst? Dann serviere ihnen doch eine leckere Platte Hexenfinger!

Die Mumien-Würstchen liegen schon bereit, aber du hast noch kein leckeres, aber total creepy aussehendes Rezept für den Nachtisch? Wie wäre es, wenn du dir gleich den Respekt von allen Untoten einheimst, indem du ihnen ein paar leckere Finger servierst? Die sind nämlich nicht nur super einfach zu machen, sondern schmecken auch noch verdammt gut!

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Für den Teig:

150 g Butter, weich

100 g Zucker

1 Ei

350 g Mehl

2 EL Matcha-Pulver

Für die Deko:

Mandeln

Himbeersauce

Tipp: für eine vegane Variante kannst du die Butter einfach durch Margarine oder vegane Butter ersetzen.

So einfach bereitest du die Hexenfinger zu:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Butter und Zucker mit einem Schneebesen verrühren. Ei, Mehl und Matcha Pulver dazugeben und alles mit den Knethaken eines Handrührgerätes zu einem glatten Teig verkneten. Abdecken und für 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Den Teig in ca. 40 Gramm große Stücke aufteilen und etwa fingerbreit ausrollen. Mit den Fingern jeweils zwei Mulden in die Teigstücke drücken. Mit einem Messer drei „Falten“ auf die „Knöchel“ ritzen. Die Hexenfinger mit je einer Mandel als „Fingernagel“ dekorieren und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Darauf achten, dass die Finger etwas Abstand zueinander haben. Für etwa 20 Minuten backen, bis der Teig gar ist. Zum Schluss mit der Himbeersauce als „Blut“ dekorieren. Schmecken lassen!

Und so einfach zauberst du einen gruseligen Snack für deine Halloweenparty. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Zubereiten und dass jedem deiner schaurigen Partygäste die Hexenfinger auch schmecken!

Schaurig-schön und lecker! Das Rezept für süße Hexenfinger findest du hier. © Einfach Tasty

Wenn du aber lieber ein klassisches Dessert bevorzugst, dann haben wir noch diesen Schoko-Strudel für dich, in den du einfach nur reinbeißen willst.

