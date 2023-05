Warum Sie Gurkenschalen lieber nicht mehr wegwerfen sollten

Von: Simona de Clerk

Sie schälen Ihre Gurke vor dem Verzehr und werfen die Schalen unachtsam einfach in den Kompost? Warum Sie das besser nicht tun sollten, lesen Sie hier.

Viele Menschen schälen Gurken vor dem Verzehr.

Wer jedoch die Schale einfach wegwirft, der sollte innehalten.

Denn Gurkenschalen sind äußerst vielseitig nutzbar.

Gurkenschale: So viele Vitamine stecken in ihr

Zunächst einmal: Gurken sind erst dann richtig gesund, wenn Sie sie mit der Schale essen. Stellen Sie vorher zunächst sicher, dass die Schale gut gewaschen ist und die Gurke nicht gespritzt wurde. Dann aber befindet sich der Großteil an Vitaminen in der Schale.

Gurkenschale enthält zudem viele Ballaststoffe, die den Stuhlgang regelmäßiger und geschmeidiger machen. Sie kann laut FODMAP-Diät sogar bei Magen-Darm-Erkrankungen wie dem Reizdarmsyndrom helfen. FODMAP steht für fermentierende Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Lebensmittel mit niedrigem Fodmap-Gehalt belasten den Darm weniger - so etwa Salatgurken. 24garten.de stellt eine weitere Sorte vor und verrät, was man über das Superfood Inkagurke wissen sollte.

Nährwertangaben von 100 Gramm Gurke

Kalorien 16 Gramm Fettgehalt 0,1 Gramm Natrium 2 Milligramm Kalium 147 Milligramm Kohlenhydrate 3,6 Gramm Vitamin A 105 IU Vitamin C 2,8 mg Eisen 0,3 mg

Wer aber die Gurke nicht mit Schale verzehren will, der sollte sie jedenfalls nicht arglos in den Kompost werfen - denn sie lässt sich weiterverarbeiten und einsetzen.

Gurkenschale: Gesund und vielfältig einsetzbar

Gurkenschale hat noch weitere positive Aspekte, abgesehen davon, dass sie gesund ist. In der Küche, aber auch in Sachen Schönheit und sogar zum Reinigen ist sie vielseitig einsetzbar.

Gurkenschale für Smoothies

Gurkenschale verleiht grünen Smoothies den Extra-Kick an Vitaminen und verleiht ihnen einen frischen Geschmack.

Gurkenschale im Salat

Auch im Salat machen sich Stücke von Gurkenschale gut - so wird er besonders knackig.

Gurkenschalen als Brotaufstrich

Gurkenschalen können ebenso gut zu einem leckeren Brotaufstrich verarbeitet werden. Das Rezept dazu lautet wie folgt:

Zutaten:

1 Gurke

75 Gramm Tasse Frischkäse

2 Teelöffel Dijon-Senf

2 Tassen gehackter Rucola

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Mischen Sie die Schale der Gurke mit dem Frischkäse, dem Dijon-Senf und dem Rucola. Fügen Sie Salz und Pfeffer hinzu und verrühren Sie alles. Mit frischem Vollkornbrot schmeckt der Brotaufstrich besonders gut.

Gurkenschale gegen Augenringe

Wer müde und angespannt ist, der kann seiner Haut und Seele etwas Gutes tun. Legen Sie einfach Streifen der Gurkenschale unter Ihre Augen und lassen Sie diese dort zehn Minuten ruhen. Entspannen Sie sich in dieser Zeit ohne Einflüsse von Geräuschen oder ähnlichem. Nach der kurzen Behandlung werden Sie nicht nur frischer Aussehen, sondern sich auch besser fühlen.

Gurkenschale zum Entfernen von Flecken

Eine überraschende, aber praktische Anwendung für Gurkenschale ist das Entfernen von Flecken. So lassen sich etwa Flecken an Wänden vertreiben, indem man die Gurkenschale darüber reibt. Dieser Trick funktioniert vor allem beim Flecken durch Stifte. Probieren Sie es allerdings erst an einer unauffälligen Stelle, damit Sie keine böse Überraschung erleben.