Nicht nur luxuriöse Haute Cuisine: Wann bekommt man einen Michelin-Stern?

Von: Janine Napirca

Der Guide Michelin zeichnet nicht wie manche vielleicht erwarten nur französische Haute Cuisine aus, die sich normale Menschen im Alltag nicht leisten können. Die Kriterien sind dabei ganz klar festgelegt.

„Eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert“, „Eine Spitzenküche – einen Umweg wert“, „Eine einzigartige Küche – eine Reise wert“ – haben Sie schon einmal in einem Sternerestaurant diniert? Falls nicht, könnte sich ein Blick in den Guide Michelin lohnen. Dieser zeichnet jedes Jahr Locations mit einem, zwei oder drei Sternen aus. Während ein Restaurant mit einem Stern also mindestens einen Stopp wert sein sollte, man für zwei Sterne durchaus einen Umweg einplanen kann, so soll sich bei einer Drei-Sterne-Küche sogar eine extra Reise lohnen.

Um den Restaurant-Führer Guide Michelin kursieren diverse Gerüchte

Jedes Jahr zeichnet der Guide Michelin die besten getesteten Locations mit Michelin-Sternen aus. © BENOIT DOPPAGNE/Imago

Denken Sie bei mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Küchen auch sofort an sündhaft teure Luxus-Restaurants mit französischer Küche, für die der Ottonormalverbraucher erst einmal sparen müsste? Oder haben Sie schon einmal das Gerücht gehört, ein kleiner Fehler könne eine Location sofort einen Stern kosten? Wer sich ein wenig mit Michelin beschäftigt, stellt schnell fest: Es werden durchaus auch Bistros, Landgasthäuser, Pubs und sogar Straßenimbisse mit der heißbegehrten Bewertung ausgezeichnet. Die Inspektorinnen und Inspektoren des Restaurant-Führers gehen dabei stets anonym vor. Sie testen Hotels, Restaurants und Co. inkognito. Dazu gehört auch, dass sie, wie alle übrigen Gäste auch, reservieren, bestellen, speisen, übernachten und bezahlen.

Außerdem wird eine Location immer zu verschiedenen Zeiten von mehreren Inspektorinnen und Inspektoren getestet. Ein kleiner Fehler ist also nicht gleichzusetzen mit dem Verlust eines Sterns. Es werden auch nicht nur Adressen ausgezeichnet, die französische Haute Cuisine bieten. Woran Sie zum Beispiel ein gutes italienisches Restaurant erkennen, lesen Sie hier.

Kriterien: Wann Restaurants und Co. einen Michelin-Stern bekommen

Die Bewertungen im Guide Michelin erfolgen auf der Basis von vier Kriterien, die darüber entscheiden, ob und wie viele Sterne eine Location bekommt:

Beste Produktqualität Know-how des Küchenchefs bzw. der Küchenchefin Originalität der Gerichte Beständigkeit der Küchenleistung auf Dauer und über die komplette Speisekarte hinweg

Dagegen fließen weder das Ambiente, also die Ausstattung, Dekoration etc. noch der Service oder sonstige Besonderheiten mit in die Bewertung mit ein.