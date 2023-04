Temperatur und Dauer: So kochen Sie weißen Spargel im Gegensatz zu grünem richtig

Von: Janine Napirca

Was man beim Kochen der unterschiedlichen Spargelarten grüner und weißer Spargel in Bezug auf Temperatur und Dauer unbedingt beachten sollte.

Spargel schmeckt nicht nur herrlich in Gerichten wie Eiersalat mit Spargel, Spargel-Bärlauch-Quiche, Spargelrisotto oder Spargellasagne – das Gemüse ist auch sehr gesund. Denn es enthält wichtige Nährstoffe wie zum Beispiel Kalium und Calcium, auch Schadstoffe werden durch die enthaltene Asparaginsäure leichter aus dem Körper gespült, was Leber, Lungen, Nieren und Herz-Kreislauf zugutekommt.

Bevorzugen Sie weißen oder grünen Spargel? Die Gemüsearten unterscheiden sich ein wenig im Geschmack und in ihrer Zubereitungsart. Was Sie beim Kochen von weißem beziehungsweise grünem Spargel beachten sollten, lesen Sie im Folgenden.

Geschmack, Wachstum, Konsistenz: Unterschiede von weißem und grünem Spargel

Weißer unterscheidet sich von grünem Spargel nicht nur im Geschmack: Auch in der Zubereitung gibt es Unterschiede, die Sie beachten sollten. © Gudrun Krebs/Imago

weißer Spargel grüner Spargel Geschmack mild, süß würzig, herzhaft Konsistenz zart bissfest, knackig Wachstum unter der Erde oberhalb der Erde

Unterschiede in der Zubereitung: Wie lange Sie weißen bzw. grünen Spargel kochen sollten

Einer der größten Unterschiede in der Zubereitung von weißem und grünem Spargel ist das Schälen. Während beim grünen Spargel die Schale mitgegessen werden kann, sollten Sie weißen Spargel schälen. Zudem unterscheidet sich die Kochzeit.

Weißer Spargel: muss ein wenig länger gekocht werden als grüner Spargel. Grundsätzlich hängt die Garzeit von der Dicke der Stangen ab, Sie sollten bei weißem Spargel allerdings von etwa einer Viertelstunde ausgehen. Dann sollte der weiße Spargel weich und dennoch bissfest sein.

muss ein wenig länger gekocht werden als grüner Spargel. Grundsätzlich hängt die Garzeit von der Dicke der Stangen ab, Sie sollten bei weißem Spargel allerdings von etwa einer Viertelstunde ausgehen. Dann sollte der weiße Spargel weich und dennoch bissfest sein. Grüner Spargel: braucht hingegen nur ungefähr zehn Minuten, bis er durch ist. In keinem Fall sollten Sie Spargel – egal ob grün oder weiß – zu lange kochen.

Die richtige Zubereitung: Bei welcher Temperatur man weißen und grünen Spargel kocht

In der zu wählenden Temperatur unterscheiden sich grüner und weißer Spargel hingegen nicht voneinander. Es ist sehr wichtig, Spargel schonend zu kochen – das klappt beispielsweise in einem Spargeltopf richtig gut. Erhitzen Sie die Herdplatte also höchstens auf mittlere Hitze, um grünen und weißen Spargel schonend zu garen.

Übrigens – die entfernten Enden und Schalen des Spargels müssen Sie nicht wegwerfen: Zaubern Sie daraus einfach eine cremige Spargelsuppe.

