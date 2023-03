Junges Gemüse und zarte Kräuter – zehn Gerichte, die Sie im Frühling nicht versäumen dürfen

Frisch & knackig

1 von 10 Kohlrabi kann viel mehr als Rahmgemüse: Als Salat mit Apfel, Rucola, roten Zwiebeln und Pekannüssen ist er eine gelungene Abwechslung. © Panthermedia/Imago 2 von 10 Ob weißer oder grüner Spargel – wer das Stangengemüse liebt, sollte es mal in einer Frittata mit Feldsalat probieren. © Cavan Images/Imago 3 von 10 Junge Bundmöhren kann man von der Wurzel bis zum Grün aufessen. Besonders gut schmecken sie mit den ersten Kartoffeln des Jahres. © agefotostock/Imago 4 von 10 Ein grünes Shakshuka: Reichlich Spinat, Petersilie und Spiegeleier – pikant gewürzt mit Kreuzkümmel, Chili und orientalischen Gewürzen. © Panthermedia/Imago 5 von 10 Minze ist eine tolle Zutat in diesem Erbsensüppchen, da sie dem jungen Gemüse noch einen Frische-Aromakick gibt. © Panthermedia/Imago 6 von 10 Bärlauchpesto zu Nudeln ist zwar ein Klassiker. Aber ein so guter, dass es im Frühling nicht fehlen darf. © Panthermedia/Imago 7 von 10 Hawaii lässt grüßen: Eine Poké Bowl mit Lachs, Radieschen, zarten Sojabohnen und jungen Salatblättern kommt frühlingsleicht daher. © Panthermedia/Imago 8 von 10 Mehr Frühling geht nicht: Zucchini-Nudeln (Zoodles) mit grünem Spargel, Erbsen und Basilikumpesto. © agefotostock/Imago

Es müssen nicht immer die Klassiker mit Spargel, Bärlauch und Erdbeeren sein, die im Frühling auf den Tisch kommen. Hier gibt’s auch ein paar ungewöhnliche Ideen.

Junge Kartoffeln mit Spargel und Kohlrabi-Rahmgemüse kann jeder. So gut die klassischen Frühlingsgerichte mit dem ersten geernteten Gemüse der Saison auch schmecken, freuen sich die meisten doch ab und zu über etwas Abwechslung. Oftmals ist es schon eine ungewöhnliche Kombination – wie Erdbeeren mit Kräutern – oder eine neue Form der Zubereitung, die den Gerichten etwas Besonderes verleihen.

Ob als Bowl, als würziges orientalisches Gemüse-Pfännchen oder als Sattmacher-Dessert: Die kreativen Ideen in dieser Bildergalerie zeigen von Trendgerichten bis zu ein paar beliebten Klassikern, was das junge Gemüse und Frühlingsobst drauf haben. So schmeckt der Frühling.

