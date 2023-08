Verdorben oder noch gut? Wann man dunkelgelb verfärbte Butter noch essen kann

Von: Janine Napirca

Je älter die Butter oder Margarine, desto höher das Risiko eines gelben Belags. Können die Brotaufstriche noch verzehrt werden oder lieber ab in den Müll damit?

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sich sowohl Butter als auch Margarine dunkelgelb verfärben können, wenn sie lange Zeit nicht verzehrt werden? Falls Sie sich gefragt haben, ob die Lebensmittel dann noch gegessen werden können oder ob man sie lieber wegwerfen sollte, liefert ein Bericht von Ökotest schlüssige Antworten. Was Sie bei der Haltbarkeit von Butter beachten sollten, erfahren Sie im Folgenden.

Warum werden Butter und Margarine mit der Zeit dunkelgelb?

Je älter ein Stück Butter ist, desto eher bildet sich dunkelgelber Belag – kann man den Brotaufstrich dann noch verwenden? © hecke/Imago

Aus dem Bericht geht hervor, dass sich mit der Zeit auf Butter und Margarine – vor allem, wenn sie mit Sauerstoff, Keimen, Licht und Wärme in Kontakt kommen – gelber Belag bilden kann. Das hängt mit dem Stoffwechsel bestimmter Bakterien zusammen. Die Butter wird dadurch dunkler und weicher und beginnt in der Folge zu verderben. Da in einer vergangenen Analyse von Ökotest fast alle Buttermarken durchgefallen sind, ist Butter mit dem Butterfass selber machen vielleicht doch gar keine so schlechte Option. Wussten Sie außerdem, dass Rama gar keine Margarine ist – und auch keine Butter.

Kann man gelbe Butter noch essen oder sollte man sie lieber wegwerfen?

Ökotest empfiehlt, sich auf seinen Geschmacks- und Geruchssinn zu verlassen. Ist die Butter sauer oder ranzig, sollte sie nicht mehr verzehrt werden. Schmeckt Sie unverändert, können Sie dunklere Stellen wegschneiden. Wer auf Nummer sicher gehen will, verwendet ältere Butter nicht mehr als Brotaufstrich – kennen Sie schon die TikTok-Trends Butterbrett statt Butterbrot oder karamellisierte Butter mit roten Zwiebeln? Verbrauchen Sie betroffene Butter stattdessen also eher beim Backen.

Haltbarkeit: Wie Sie Butter richtig lagern sollten

Butter sollte kühl gelagert werden, am besten in einer Butterdose im Kühlschrank. So kommt sie nicht mit zu viel Wärme und Sauerstoff in Kontakt und verdirbt weniger schnell. Noch länger hält sich Butter, wenn Sie sie einfrieren.