Endlich glüht es wieder: Fünf wärmende Getränke-Ideen für die Winterzeit 

Aperol Spritz ist seit Jahren ein Cocktail-Klassiker. Kein Wunder, dass es nun auch die Glüh-Variante gibt: den Hot Aperol. Geben Sie zu Weißwein und Aperol einfach noch etwas Apfel- oder Orangensaft. Erhitzen Sie die Mischung in einem Topf, schneiden Sie eine Bio-Orange auf und lassen Sie die eine Hälfte der Scheiben einige Minuten mitziehen. Die andere geben Sie in Gläser und gießen darüber den Hot Aperol. Et voilà! © Sandra Roesch/Imago