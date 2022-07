Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach doch unseren Limoncello Spritz daraus

Von: Sandra Keck

Das Trendgetränk 2022 heißt Limoncello Spritz und das Rezept gibt es bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Aperol Spritz ist so 2020.

Dieses Jahr erobert ein neues Sommergetränk 🍹 unsere Herzen. Die Rede ist von Limoncello Spritz und der super erfrischende Sommercocktail ist im Handumdrehen gemacht.

Aber was ist Limoncello überhaupt? Limoncello ist einer der beliebtesten italienischen Liköre, neben Amaretto oder Grappa, und wird schon seit hunderten von Jahren hergestellt. Der originale Limoncello stammt von der Amalfiküste, denn dort wachsen die aromatischsten Zitronen 🍋 (du hast vielleicht schon von den bekannten Amalfizitronen gehört?).



Die Herstellung von Limoncello ist einfach: Zitronenschale wird für mehrere Wochen in hochprozentigen Alkohol eingelegt und gibt das Aroma und die ätherischen Öle an den Alkohol ab. Dieser wird dann gefiltert und mit Wasser zu einem trinkbaren Likör (etwa 30 %) verdünnt. Das Ergebnis ist ein intensiv duftender Likör ohne Bitterstoffe.

Übrigens ist Limoncello nicht herkunftsgeschützt und kann auf der ganzen Welt hergestellt werden.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Für ein Glas:

3 Eiswürfel

5 cl Limoncello

20 cl Prosecco

1 Streifen Zitronenzeste

1 Stängel Minze

Die Zubereitung ist ganz einfach:

Eiswürfel in ein großes Weinglas (oder Wasserglas) geben. Limoncello und Prosecco zugießen und vorsichtig umrühren. Mit Zitronenzeste und Minze garnieren. Prost!

Perfektes Rezept gegen die Sommerhitze: Limoncello Spritz. © Einfach Tasty

