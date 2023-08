Süßes Pflaumenmus nach Omas Rezept – mit leckeren Varianten

Von: Sandra Keck

Wer das süße Aroma von Pflaumen auch im Winter genießen möchte, der kann Pflaumenmus auf Vorrat einkochen. Mit dem Rezept von Oma gelingt es garantiert.

Es gibt Gerüche und Geschmäcker, die einen unmittelbar in die eigene Kindheit zurückversetzen – wie beispielsweise das Aroma von frisch gebackenem Hefezopf oder der Duft von Großmutters selbstgemachtem Pflaumenmus. Diese delikate Köstlichkeit ist eine der Hauptattraktionen im Spätsommer, wenn die Pflaumen reif und saftig von den Bäumen fielen. Übrigens, wer sich nicht sicher ist, ob der Obstbaum im eigenen Garten Pflaumen oder doch Zwetschgen trägt, der sollte lieber nochmal schnell einen Blick in den Steinobst-Guide werfen.

Einfach Tasty hat in alten und verstaubten Kochbüchern gewühlt, um Omas Geheimrezept für ein köstliches Pflaumenmus zu finden. Das Rezept, das Tradition und Genuss in einem Glas miteinander vereint.

Einfach Tasty Tipp:

Sterilisierte Gläser und ein luftdichter Verschluss sind entscheidend für die Haltbarkeit des Pflaumenmus. Am besten lagert man die Pflaumenmusgläser in dunklen und kühlen Orten, wie dem Vorratskeller oder im Kühlschrank. Wenn das Glas geöffnet ist, sollte man das Pflaumenmus mit sauberen Löffeln entnehmen, um Kontamination zu vermeiden. So schmeckt‘s garantiert noch länger!