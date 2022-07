Diese einfache Tortellini-Lasagne wird deinem Lieblingsauflauf Konkurrenz machen

Von: Sandra Keck

Dieses einfache Rezept für eine leckere Tortellini-Lasagne ist genau das, was du jetzt brauchst. © Einfach Tasty

Am 29. Juli ist Lasagne-Tag!

Wie auch die Tigerkatze Garfield lieben wir Lasagne. Ich meine, wir reden hier von Nudeln, Sauce und einer dicken Käsehaube. Wer mag sowas nicht??? Eben und daher ist es auch nur gerechtfertigt, dass der köstliche Auflauf einen eigenen Food-Feiertag bekommen hat. Und der wird gebührend mit diesem leckeren Tortellini-Lasagne-Rezept gefeiert 🥳

So geht‘s:

Für eine Portion brauchst du nur wenige Zutaten:

200 g Tortellini a. d. Kühlregal

200 g Tomatensauce

50 g Mini-Mozzarella

Bunte Chilischoten, gehackt

20 g Frühlingszwiebeln, in Ringe

100 g Gratinkäse, gerieben

Außerdem:

Auflaufform (12 cm Durchmesser)

So schnell bereitest du die Tortellini-Lasagne zu:

Backofen auf 200 °C vorheizen. Die Hälfte der Tomatensauce auf den Boden der Auflaufform geben. Ungekochte Tortellini gleichmäßig darauf verteilen, die Mini-Mozzarella Kugeln dazwischen platzieren. Nach Belieben Chili über die Tortellini streuen. Mit restlicher Tomatensauce bestreichen und eine zweite Schicht Tortellini darauf platzieren. Mit Frühlingszwiebeln und Gratinkäse bestreuen. Für 20 Minuten backen, bis der Käse geschmolzen und die Tortellini gar sind. Schmecken lassen!

Wenn du Lasagne magst, wirst du dieses einfache Rezept für eine Tortellini-Lasagne lieben. © Einfach Tasty

Tortellini - die göttliche Pastasorte aus Bologna

Was Tortellini mit Göttern zu tun haben? Das erzähle ich dir gerne. Der Sage nach besuchte einst die Göttin der Liebe Venus die italienische Stadt Bologna. Sie übernachtete dort in einem kleinen Wirtshaus und zog natürlich alle Blicke auf sich. Auch der Koch wollte einen Blick auf Venus erhaschen und lugte nachts durchs Schlüsselloch in ihr Zimmer. Aber er bekam nur ihren Bauchnabel zu sehen, der ihn so verzückt hat, dass er nach diesem Vorbild eine Nudel formte. Diese Unverschämtheit hat uns also die Tortellini beschert. Tortellini heißt übrigens nicht Bauchnabel, sondern „kleine Kuchen“.

Tortellini sind dem Bauchnabel der Göttin Venus nachempfunden (Symbol). © xPeteerSx / imago

