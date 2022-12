Diese Caesar Salad Cups sind ein echter Hingucker für dein Finger Food Buffet

Von: Eva Lipka

Teilen

Der Klassiker im Finger Food Format: das Rezept für Caesar Salad Cups steht dem Original in Nichts nach und ist mit einem Happen aufgegessen. © Einfach Tasty

Wer hat‘s erfunden?

Auf jeden Fall schon mal nicht die Schweizer. Man könnte fast vermuten, dass der Name des beliebten Salats ein Tribut an Julius Caesar darstellt. Aber, nein. Der Caesar Salad wurde von Caesar Cardini erstmals in Tijuana, Mexiko zubereitet. Manche behaupten, Cardinis Bruder Alex hätte den berühmten Salat erfunden. Eigentlich auch egal, wer den Salat jetzt zum ersten Mal zubereitet hat, oder? Wir sind froh, dass uns jemand diesen Genuss beschert. Bei uns kommt der Caesar Salad heute im handlichen Format in Form von kleinen, mit Salat gefüllten, Brotkörbchen. Einfach lecker, einfach praktisch.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Brotkörbchen:

Olivenöl

12 Scheiben Toastbrot, ohne Rand

Parmesan, gerieben

Topping:

50 g Bacon

200 g Hähnchenbrustfilet, in Streifen

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

Randabschnitte Toast, in Würfeln

Caesar-Dressing:

2 Eigelbe

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 Knoblauchzehe, gepresst

3 Sardellenfilets, gehackt

0,5 TL Worcestershire Sauce

2 TL Senf

3 TL Zitronensaft

100 ml Sonnenblumenöl

30 g Parmesan, gerieben

Außerdem:

300 g Romana Salat

So einfach ist die Zubereitung:

Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Für die Brotkörbchen: Die Muffinform mit Olivenöl einstreichen. Die Toastscheiben in die Förmchen drücken und diese ebenfalls mit Olivenöl bestreichen. Anschließend mit Parmesan bestreuen und für 10 Minuten bei 200 °C in den Backofen geben. Für die Toppings: Den Bacon knusprig anbraten und zur Seite stellen. In der gleichen Pfanne das Hähnchenbrustfilet anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Danach die Randabschnitte vom Toast rösten. Für das Dressing: Eigelb, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Sardellenfilets, Worcestershire Sauce und Senf in eine Schüssel geben und verrühren. Die Mischung mit Zitronensaft und Sonnenblumenöl abbinden. Anschließend Parmesan hinzufügen. Zum Schluss den Romana Salat unterheben. Den Salat mit dem Dressing in die Brotkörbe füllen. Die Cups mit den Croûtons, klein gezupften Teilen des Hähnchenfilets und Bacon garnieren. Fertig ist das perfekte Fingerfood für deine nächste Party. Einen Happen und weg. Lass es dir schmecken!

Die Caesar Salad Cups sind der perfekte Appetizer für deine nächste Party. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

Lettuce celebrate! Salat ist voll dein Ding? Dann schau doch mal bei diesen Rezepten vorbei:

Abonniere unseren Newsletter und wir senden dir regelmäßig leckere Kochinspirationen zu, bei denen dir das Wasser im Mund zusammenläuft.