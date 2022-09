Diese Weißwurst Hot Dogs im Laugenstangerl kannst du auch nachmittags genüsslich zuzeln

Von: Sandra Keck

Diese leckeren Weißwurst-Hot Dogs sind gefüllt mit bayrischen Spezialitäten. Das Rezept gibt es bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Wieso dürfen bayrische Weißwürste nicht das 12-Uhr-Läuten hören?

In Bayern gehts wie so oft um die Wurst. Genauer gesagt: Weißwurst. Rund um die Brühwurst aus Kalb- und Schweinefleisch gibt es zwar kein offizielles Gesetz, aber einige Gebote, die den Bayer:innen heilig sind. Welche dazugehören und wie man die Weißwurst richtig isst, kannst du unten im Artikel lesen.

Wir sehen es mit den Weißwurst-Regeln nicht so eng, und verpacken die leckeren Würstchen in einen Laugen-Hot Dog. Ausprobieren lohnt sich!

So geht‘s:

Du brauchst nur eine handvoll Zutaten:

4 Weißwürste

2 EL Speiseöl

2 Laugenstangen

4 EL süßer Senf

6 EL Krautsalat

4 EL Radieschen, in Scheiben

6 EL Bergkäse, gerieben

Schnittlauch

Die Zubereitung geht fix:

Weißwürste pellen und in Scheiben schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen und Wurstscheiben darin braun anbraten. Herausnehmen und beiseite stellen. Laugenstange der Länge nach aufschneiden, aber nicht durchschneiden. Jede Laugenstange mit süßem Senf bestreichen. Mit Weißwurst, Krautsalat, Radieschen, Bergkäse und Schnittlauch belegen. Zack - fertig!

Diese Weißwurst-Hot Dogs sind der perfekte Snack fürs Oktoberfest. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Oktoberfest Fun Fact Nr. 4: Es geht um die (Weiß)Wurst

Die Weißwurst hat ihren Ursprung in München und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts wohl eher aus der Not heraus erfunden. Bei der Herstellung seiner Bratwürste ging dem Metzger der ansonsten verwendete Schafsdarm zur Neige und so füllte er das Wurstbrät in Schweinesaitling. So weit, so gut. Allerdings befürchtete der Metzger, dass der Schweinedarm den Bratvorgang nicht übersteht und kochte die Würste kurzerhand. Und schon war die Weißwurst geboren.

Rund um die Wurst, rangen sich einige Gebote, die auch nicht Münchner:innen kennen sollten:

Die Weißwurst immer vor 12 Uhr essen! Das geht darauf zurück, dass die Würste damals am frühen Vormittag roh verkauft wurden und ohne Kühlschrank nicht lange haltbar waren.

Das geht darauf zurück, dass die Würste damals am frühen Vormittag roh verkauft wurden und ohne Kühlschrank nicht lange haltbar waren. Immer im Doppelpack: Weißwürste werden immer paarweise bestellt und gegessen.

Weißwürste werden immer paarweise bestellt und gegessen. Die Begleiter: Zur Weißwurst essen die Bayer:innen eine knusprige Brezel (a resche Brezn), süßen Senf (siaßn Senf) und trinken (optional) ein Hefeweizen (a hoibe Weißbier).

Zur Weißwurst essen die Bayer:innen eine knusprige Brezel (a resche Brezn), süßen Senf (siaßn Senf) und trinken (optional) ein Hefeweizen (a hoibe Weißbier). Hauptsache ohne Haut! Ansonsten ist alles erlaubt: Messer und Gabel oder das typische Zuzeln (von der Hand direkt in den Mund).

Hunger auf Wurst? Mecker nicht, mach Brezel mit ‚ner Wurst drin und fertig oder diese schnelle Schupfnudelpfanne mit Bratwurst ist perfekt, wenn du großen Hunger hast.

