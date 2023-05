Babyspinat als Salat und Pilz-Omelette mit Brie spielen hier eine Sinfonie

Von: Eva Lipka

Teilen

Pilze, Brie und Babyspinat spielen bei diesem Rezept für Pilz-Omelette mit Brie eine Symphonie, die alle Sinne berührt. © Einfach Tasty

Saftige Pilze, geschmolzener Käse und Babyspinatsalat sorgen für ein Geschmackserlebnis. Das Pilz-Omelette mit Brie ist ein Frühstück voller Aromen.

Willkommen in der wunderbaren Welt der Frühstückskreationen! Was gibt es Schöneres, als den Tag mit einem leckeren Omelette zu beginnen? Saftige Pilze und cremiger Brie spielen die erste Geige in der Geschmackssinfonie. Aber das ist noch nicht alles, denn begleitet wird unser Star des Tages, das Pilz-Omelette, von einem frischen Babyspinatsalat, der die nötige Energie und Knackigkeit bringt. Im Orchester der Geschmacksrichtungen, darf natürlich ein süßes Frühstück, wie Overnight-Oats und ein einfaches Granola nicht fehlen. Den Takt geben Eggs Benedict mit grünem Spargel an und gefüllte Kräuterpfannküchlein machen das Konzert der Geschmacksknospen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dieses Gericht bringt die Sinne zum Tanzen.

So einach wird das Pilz-Omelette mit Brie zubereitet:

Diese Zutaten braucht man für das Pilz-Omelette mit Brie:

Salatdressing:

20 ml Essig

20 ml Öl

1 TL Senf

2 TL Honig

0.5 TL Pfeffer

1 TL Salz

80 g Babyspinat

Omelette:

3 Eier

1 TL Salz

20 ml Speiseöl

Füllung:

300 g Champignons, in Scheiben

100 g Zwiebeln, in Scheiben

1 TL Salz

150 g Brie, in Scheiben

Du bist Foodie und immer auf der Suche nach leckeren Rezeptideen? Dann melde dich jetzt für unseren Einfach Tasty Newsletter an und bekomme regelmäßig unsere neusten Kreationen direkt in dein E-Mail-Postfach geschickt.

We love Veggie: Die 14 vegetarischen Lieblingsrezepte von Einfach Tasty Fotostrecke ansehen

So einfach ist die Zubereitung:

Für das Dressing: In einer Salatschlüssel den Essig, Öl, Senf, Honig, Salz und Pfeffer verrühren. Den Babyspinat hinzufügen und alles vermengen, bis der Babyspinat gleichmäßig mit dem Dressing benetzt ist. Für die Füllung: Die Champignons und Zwiebeln anbraten und mit Salz würzen. Zur Seite stellen. Für das Omelette: Eier und Salz verquirlen. Speiseöl in der gleichen Pfanne erhitzen und das Omelette hineingießen. An den Seiten leicht mit einem Kochlöffel oder einem Küchenhelfer vom Rand der Pfanne lösen. Sobald das Omelette an der Unterseite angestockt ist, die Pilzfüllung in einem Halbkreis darauf verteilen. Mit Brie belegen. Zum Schluss, das Omelette in der Mitte zuklappen. Das Omelette mit dem Spinatsalat servieren und genießen. Guten Appetit!

Pilz-Omelette mit Brie ist einfach das perfekte Rezept für Frühstück und Brunch. © Einfach Tasty

Das Pilz-Omelette mit Brie gibt einem die nötige Energie, um gut genährt und voller Tatendrang in den Tag zu starten. Der Babyspinatsalat beweist, dass Salat den Bizeps definitiv nicht schrumpfen lässt.