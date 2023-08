Besonders knusprig werden gelbe Maispuffer mit Avocado-Mojo dank Erdnüssen und Cornflakes

Von: Sandra Keck

Teilen

Goldgelb und knusprig sollen sie sein. Das Rezept für einfache Maispuffer gibt es hier. © Einfach Tasty

Dosenmais kann mehr als nur der Farbtupfer in Chili con Carne zu sein. Der Star der Puffer ist goldgelb und zuckersüß. Perfekt dazu: eine scharfe Avocado-Mojo.

Denkt man an Puffer, so kommen einem wahrscheinlich zuerst klassische Kartoffelpuffer mit Apfelmus oder herzhaft, mit Zucchini, Räucherlachs und Dip in den Sinn. Gelber Zuckermais aus der Dose steht gewiss nicht auf der Liste, aber wer dieses schnelle Rezept von Einfach Tasty ausprobiert hat, wird umdenken. Dank Erdnüssen und Cornflakes bekommen die vegetarischen Pfannkuchen Biss und die cremig-scharfe Avocado-Mojo Verde sorgt für eine aromatische Balance.

Mais ist mehr als nice? So kocht man Maiskolben richtig, ob klassisch im Kochtopf oder mittels Tik-Tok-Hack. Ein Mais-Käse-Bacon-Dip passt perfekt zu Chips und anderen Knabbereien und an kalten Tagen führt kein Weg an einem amerikanischen Corn Chowder vorbei.

Wer sowieso nicht genug von leckeren Rezeptideen bekommt, der sollte sich beim Einfach Tasty-Newsletter anmelden, um damit immer up to date zu bleiben.

So einfach gelingen knusprige Maispuffer mit grüner Avocado-Salsa:

Für goldgelbe Pfannkuchen aus Mais braucht man diese Zutaten:

Avocado-Mojo Verde:

1 Bund Petersilie

1 grüne Chilischote

2 Knoblauchzehen

0,5 Avocado

1 EL Weißweinessig

0,5 Teelöffel Salz

2 EL Olivenöl

Maispuffer:

3 Eier

70 g Weizenmehl

80 ml Milch

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

100 g Cornflakes, grob zerkleinert

50 g Frühlingszwiebeln, in feine Ringe

250 g Mais (a. d. Dose), abgetropft

50 g Erdnüsse, geröstet und gesalzen

Öl zum Ausbacken

10 schnelle One-Pot-Gerichte, die einfach tasty sind Fotostrecke ansehen

Die Zubereitung ist nicht schwer:

Für die grüne Avocado-Mojo Verde: Petersilie waschen und Blättchen nach Belieben von den Stielen zupfen, die Stiele können aber auch mitverarbeitet werden. Grüne Chilischote waschen, Kerne und weiße Innenhäute entfernen und in grobe Würfel schneiden. Die Knoblauchzehen schälen und in Würfel schneiden. Zusammen mit Avocado, Weißweinessig und Salz mischen und mit dem Pürierstab pürieren. Beiseite stellen. Für die Maispuffer: Eier, Mehl, Milch, Salz und Pfeffer zu einem glatten Teig verrühren. Cornflakes, Frühlingszwiebeln, abgetropften Mais und gehackte Erdnüsse unterheben. Ausreichend Speiseöl in einer Pfanne erhitzen und Maispuffer portionsweise von beiden Seiten goldgelb ausbacken. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Mit der grünen Avocado-Mojo Verde servieren und genießen!

Das Rezept für Maispuffer ist perfekt als Snack für zwischendurch oder als vegetarisches Hauptgericht. © Einfach Tasty

Einfach Tasty-Rezeptvideos am laufenden Band gibt es dank des kostenlosen Green-Feeds von Xymatic direkt auf das Smartphone.