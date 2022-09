Dieses einfache und vegane Tikka Masala wirst du lieben, versprochen

Bitte mit viel Sauce!

Die vegane Version des britischen Nationalgericht.

Chicken Tikka Masala ist eines der „indischen“ Gerichte, die in Großbritannien erfunden wurden und das bekannteste Beispiel der sogenannten anglo-indischen Küche. Die Küche wurde einerseits durch regionale Traditionen als auch durch internationale Einflüsse (im Zusammenhang mit dem British Empire und den britischen Kolonien weltweit) geprägt.

Zur Entstehung gibt es eine amüsante Geschichte: Chicken Tikka ist ein indisches Gericht mit langer Tradition. Hähnchen wird in einer Joghurt-Marinade eingelegt und in einem heißen Tandoori-Ofen gegrillt. Da die Briten in den 70ern anscheinend das Bedürfnis hatten, Fleisch immer mit Sauce serviert zu bekommen, hat der Koch eines indischen Restaurants kurzerhand eine schnelle Sauce aus Tomaten und Gewürzen dazu gezaubert. Und so schnell war das, neben Fish & Chips bestehende, Nationalgericht Großbritanniens geboren.

Wir haben uns an einer einfachen veganen Variante versucht, die dem Original in Geschmack nichts nachsteht.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

50 ml Erdnussöl

400 g Paprikaschoten-Mix, gewürfelt

200 g Tofu, gewürfelt

50 g Zwiebeln, gewürfelt

2 Knoblauchzehen, gehackt

10 g Ingwer, gehackt

2 TL Garam Masala (Gewürzmischung)

500 ml passierte Tomaten

250 ml Kokosmilch

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

Petersilie (nach Belieben)

Dazu passt:

Reis

So einfach ist die Zubereitung:

In einer Pfanne 30 ml Erdnussöl erhitzen. Paprika und Tofu darin 5 Minuten anbraten. Herausnehmen. In derselben Pfanne 20 ml Erdnussöl erhitzen und darin Zwiebel, Knoblauch und Ingwer anschwitzen. Garam Masala zugeben und kurz mitrösten. Mit passierten Tomaten und Kokosmilch ablöschen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Tofu und Paprika unterrühren und aufkochen lassen. Mit Petersilie bestreuen und mit Reis servieren. 3, 2, 1 - fertig!

+ Unser Rezept für veganes Tikka Masala ist echt einfach und einfach tasty! © Einfach Tasty

