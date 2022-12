An Weihnachten steht dieser süddeutsche Kartoffelsalat oft auf der Festtafel parat

Von: Sandra Keck

Teilen

Ein süddeutscher Kartoffelsalat muss schön schlotzig sein. Mit unserem Rezept gelingt es dir. © Einfach Tasty

Hier sind sich Schwaben und Bayern einig: Bitte ohne Mayo!

In zwei Wochen ist Weihnachten, also höchste Zeit sich um das diesjährige Festessen Gedanken zu machen. Überraschst du deine Liebsten mit einem neuen Rezept oder hältst du es ganz klassisch und servierst das, was es jedes Jahr gibt? Du wärst auf jeden Fall nicht alleine, denn laut Umfragen mögen es viele Deutsche traditionell an Heiligabend. Es gibt das, was es schon immer gab. Das beliebteste Essen: Würstchen mit Kartoffelsalat. Das einfache Gericht kommt bei fast jede:m fünften auf den Tisch, dicht gefolgt von Raclette oder Fondue.



Da sich durch Deutschland ja eine unsichtbare Kartoffelsalat-Grenze zieht, haben wir heute ein süddeutsches Rezept für dich mitgebracht. Klassisch mit Brühe und bitte ohne Mayo. Den gibt es dann morgen.

So geht‘s:

Diese Zutaten werde benötigt:



500 g festkochende Kartoffeln

500 g festkochende Kartoffeln 1 EL Salz

Dressing:

2 EL Pflanzenöl

100 g Zwiebeln, gewürfelt

150 ml Brühe

5 EL Pflanzenöl

2 EL Weißweinessig

1 EL mittelscharfer Senf

Salz

Pfeffer

1 EL Zucker

30 g Petersilie, gehackt

Die Zubereitung ist einfach:

Kartoffeln waschen, in der Schale mit 1 EL Salz kochen, schälen und in dünne Scheiben schneiden.

Tipp: Das Schälen geht leichter, wenn die Kartoffeln noch heiß sind. Das Schneiden besser, wenn die Kartoffeln kalt sind. Für das Dressing: In einer Pfanne 2 EL Pflanzenöl erhitzen und Zwiebeln darin glasig dünsten. Mit 150 ml Brühe ablöschen und kurz aufkochen lassen. Noch warm über die Kartoffelscheiben geben. Pflanzenöl, Weißweinessig, Senf, Salz, Pfeffer und Zucker ebenfalls zufügen und vorsichtig mischen.

Alternativ: Zwiebel-Brühe in einer separaten Schüssel mit restlichen Dressing-Zutaten gut vermengen und dann über die Kartoffelscheiben geben. 30 Minuten ziehen lassen. Mit Petersilie bestreuen, nochmals vermengen und lauwarm servieren. Guten Appo!

Du suchst nach einem Rezept für einen süddeutschen Kartoffelsalat? Hier wirst du fündig. © Einfach Tasty

Bei dir gibt es eher Raclette oder Fondue? Diese Mini-Raclette-Pizza lässt sich ganz schnell machen und ist genau das Richtige für deinen nächsten Raclette-Abend. Oder diese hübschen Kürbis-Käse-Fondues – die sind definitiv das Highlight deines Herbstmenüs.



Du bist immer auf der Suche nach neuen und leckeren Rezeptideen? Dann melde dich doch ganz einfach und schnell beim Einfach Tasty Newsletter an und lass dich von uns inspirieren.