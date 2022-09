Ja sichi! Heute gibt‘s selbstgebackenes Pitabrot mit Tsatsiki

Von: Sandra Keck

Dieses Rezept für ein selbstgemachtes Pita-Brot mit Tsatsiki musst du unbedingt ausprobieren. © Einfach Tasty

Lecker, aber was hilft später gegen den Knoblauchgeruch?

Wer kennt und fürchtet sie nicht? Die 🧄-Fahne nach dem Genuss von Tsatsiki ist so sicher, wie das Amen in der Kirche. Um deine Mitmenschen nicht zu vertreiben, gibt es ein paar Tricks, die helfen sollen, den Mundgeruch im Zaum zu halten. Was genau, liest du weiter unten im Artikel.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Pita-Brot:

250 g Weizenmehl

0,5 TL Salz

7 g Trockenhefe

1 TL Zucker

150 ml Wasser, lauwarm

20 ml Olivenöl

Tsatsiki:

400 g Salatgurke

400 g griechischer Joghurt (10 % Fett)

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 EL Olivenöl

1 TL Zitronenabrieb

1 EL Weißweinessig

Etwas Zitronensaft

3 Knoblauchzehen, gehackt

10 g Dill, gehackt

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Pita Brote: in einer Teigschüssel Mehl, Salz, Trockenhefe und Zucker vermischen. Wasser zugießen und mit den Knethaken eines Handrührgerätes zu einem Teig verarbeiten. Olivenöl mit den Händen unterkneten, bis ein homogener Teig entsteht. Abgedeckt an einem warmen Ort mindestens 45 Minuten ruhen lassen. Für das Tsatsiki: Salatgurke putzen, waschen, längs halbieren, entkernen und raspeln. Anschließend mit einem sauberen Küchentuch das überschüssige Wasser aus der Gurke herauspressen. Joghurt, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Essig, Zitronensaft und Knoblauch in einer Schüssel verrühren. Gurke und Dill unterheben. Gegebenenfalls nochmals mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Den aufgegangenen Teig auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche noch einmal durchkneten, in 4 Portionen teilen und mit einem bemehlten Nudelholz dünn ausrollen. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen. Fladen darin von beiden Seiten vorsichtig bräunen. Das Pita Brot warm servieren oder im Backofen warm halten. Tipp: das fertige Tsatsiki sollte mindestens 2 Stunden im Kühlschrank ziehen, um sein volles Aroma zu entfalten.

Dieses Rezept darf bei keinem griechischen Menü fehlen: Pita-Brote mit Tsatsiki. © Einfach Tasty

So kannst du einer Knoblauchfahne entgegenwirken:

Da der Knoblauchgeruch „von innen“ kommt, bringt Zähneputzen leider keine Linderung. Dafür aber diese Hausmittelchen:

Kräuter: ätherische Kräutern wie Salbei, Minze oder Petersilie können beim Verzehr den Knoblauchgeruch neutralisieren. Wichtig: gut und lange kauen!

ätherische Kräutern wie Salbei, Minze oder Petersilie können beim Verzehr den Knoblauchgeruch neutralisieren. Wichtig: gut und lange kauen! Ingwer: die ätherischen Öle haben dieselbe Wirkung, wie beim Zerkauen von Kräutern. Tipp: wem Ingwer zu scharf ist, kann auch auf Ingwerbonbon oder kandierten Ingwer zurückgreifen.

die ätherischen Öle haben dieselbe Wirkung, wie beim Zerkauen von Kräutern. Tipp: wem Ingwer zu scharf ist, kann auch auf Ingwerbonbon oder kandierten Ingwer zurückgreifen. Milch: kann die schwefelhaltigen und übel riechenden Verbindungen des Knoblauchs für kurze Zeit mindern.

kann die schwefelhaltigen und übel riechenden Verbindungen des Knoblauchs für kurze Zeit mindern. Äpfel: neutralisieren die Schwefelbindungen und sorgen für einen frischen Atem.

neutralisieren die Schwefelbindungen und sorgen für einen frischen Atem. Übrigens kannst du Knoblauchgeruch an den Händen mit einem Zitronensaft-Salz-Peeling loswerden.

Unsere griechische Themenwoche neigt sich langsam dem Ende zu und du hast den Anfang verpasst? Keine Sorge, hier einige Artikel zum Nachlesen: Heute gibt‘s eine Beilage nach mediterraner Art: griechischer Kartoffelsalat. Oder mach dich bereit für einen richtig griechischen Bohneneintopf namens Fasolada.

