So geht‘s:

Von: Sandra Keck

Teilen

Am 14. Februar ist Valentinstag.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Wenn man diesem Sprichwort glauben darf, dann hat die tiefe Zuneigung, die wir für jemanden empfinden, ganz viel mit einem Organ zu tun, das wir normalerweise eher weniger romantisch empfinden. Und trotzdem haben wir Schmetterlinge im Bauch und könnten nur von Luft und Liebe leben, wenn wir frisch verliebt sind - herrlich!

Egal ob vergeben oder Single, wir von Einfach Tasty haben unsere Community zum Fressen gern und schenken euch deshalb diese süßen Red Velvet Cupcakes als kleines Valentinstagsgeschenk.

Was hat Red Velvet für einen Geschmack?

Wer denkt, dass die rote Farbe auch einen beerigen oder fruchtigem Geschmack assoziiert, liegt falsch. Früchte haben in diesem Kuchen nämlich nichts zu suchen, sondern Rote Bete (zumindest im Ursprungsrezept). Die sorgt u.a. für die rötliche Farbe, die durch eine chemische Reaktion von Kakaopulver und Buttermilch noch verstärkt wurde. Geschmacklich erinnert Red Velvet also an eine Mischung von herbem Kakao und süßlicher Vanille.