Diese würzigen Linsen-Hackbällchen in Kokos-Tomaten-Sauce sind einfach unwiderstehlich

Von: Sandra Keck

Curry, Kurkuma und Chili sorgen bei diesem Rezept für orientalische Linsen-Hackbällchen für den Geschmack. © Einfach Tasty

Frikadellen mal anders

Und zwar nicht mit Kartoffelsalat und auch nicht mit Senf, obwohl ich die Kombination ja mega abfeiere 😅.

Heute gibt es eine orientalische Version der deutschen Hausmannskost mit Linsen, Kokosmilch und reichlich Gewürzen. Weitere kreative Rezepte mit Hackfleisch findest du weiter unten im Artikel.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Kokos-Tomaten-Sauce:

400 geschälte Tomaten (a. d. Dose)

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

0,5 TL Chilipulver

1 EL Currypulver

1 EL Kurkuma

400 ml Kokosmilch

100 g Joghurt

Linsen-Hackbällchen:

100 g rote Linsen

400 g Rinderhackfleisch

1 TL Salz

Außerdem:

Joghurt

Frühlingszwiebeln

Basmatireis oder Naan-Brot

Die Zubereitung ist ganz einfach:

Für die Kokos-Tomaten-Sauce: Geschälte Tomaten, Pfeffer, Chilipulver, Currypulver, Kurkuma, Kokosmilch und Joghurt in ein hohes Gefäß oder eine tiefe Schale geben. Mit dem Pürierstab zu einer homogenen Sauce pürieren. Für die Linsen-Hackbällchen: Linsen nach Packungsanleitung zubereiten, abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken. Gekochte Linsen zusammen mit Hackfleisch und Salz gut vermengen. Mit angefeuchteten Händen zu Bällchen oder Röllchen formen. In einer tiefen Pfanne Speiseöl erhitzen und Hackbällchen rundherum braun anbraten. Kokos-Tomaten-Sauce zugießen und aufkochen lassen. Köcheln lassen, bis die Sauce die gewünschte Konsistenz hat. Orientalische Linsen-Hackbällchen mit Joghurt und Frühlingszwiebeln dekorieren und mit Basmatireis oder Naan-Brot servieren. Schmecken lassen!

Diese orientalischen Linsen-Hackbällchen solltest du unbedingt ausprobieren. Das Rezept findest du hier. © Einfach Tasty

Hackfleisch geht immer, oder?

Wir lieben Rezepte mit Hackfleisch, da diese so herrlich vielseitig sind und in der Regel auch allem am Tisch schmecken. Egal welche Länderküche und welche Zubereitungsart, Hackfleisch macht alles mit und ist immer lecker. Teste doch mal eines von diesen leckeren Rezeptideen mit Hackfleisch und überzeuge dich selbst:

