Heute steht Muschelnudel-Auflauf mit Thunfisch auf dem Esstisch

Von: Eva Lipka

Beim Rezept für Muschelnudel-Auflauf mit Thunfisch entsteht ein buntes Farbspiel. © Einfach Tasty

Das Rezept für Muschelnudeln gefüllt mit Ricotta-Thunfisch-Füllung auf einer fruchtigen Tomatensauce schmeckt wie Urlaub am Mittelmeer.

Beim Gedanken an einen warmen italienischen Abend, eine leichte Meeresbrise im Haar und das Klappern von Tellern und Besteck im Hintergrund wird einem warm ums Herz. Der mediterrane Muschelnudel-Auflauf mit Thunfisch bringt magische Mittelmeer-Momente auf den Teller, ohne dabei den Komfort der eigenen Vier-Wände verlassen zu müssen.



Wer den Aufenthalt in Italien gerne um ein paar Tage verlängern will, der sollte mal das Rezept für Zucchini-Scarpaccia, einen herzhaften italienischem Zucchinikuchen aus nur fünf Zutaten, ausprobieren. Wie wäre es ansonsten mit Spaghetti mit Pistazien-Ricotta-Sauce? Da lohnt sich ein kulinarischer Kurztrip in den Süden.

Spaghetti makes you upsetti? Dann vielleicht doch mal bei den anderen Nudelsorten vorbeischauen.

So einfach kann man den Muschelnudel-Auflauf mit Thunfisch zubereiten:

Diese Zutaten braucht man für den Muschelnudel-Auflauf mit Thunfisch:

Thunfisch-Füllung:

150 g Thunfisch, abgetropft

50 g Parmesan, gerieben

30 g Kapern

40 g schwarze Oliven, gehackt

0,5 TL Salz

1 Prise Pfeffer

10 g Petersilie, gehackt

250 g Ricotta

Sauce:

3 EL Olivenöl

120 g Zwiebeln, in Würfeln

1 Knoblauchzehe

1 EL Tomatenmark

150 g Datteltomaten, halbiert

250 g passierte Tomaten

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

Frischer Basilikum, gehackt

Außerdem:

300 g Muschelnudeln (Conchiglioni)

50 g Reibekäse

Basilikum

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Thunfisch-Füllung: In einer großen Schüssel Thunfisch, Parmesan, Kapern, schwarze Oliven, Salz, Pfeffer, Petersilie und Ricotta verrühren. Für die Tomatensauce: Olivenöl in einer Pfanne heiß werden lassen. Die Zwiebeln darin andünsten, bis sie glasig sind. Anschließend Knoblauch und Tomatenmark hinzufügen. Danach Datteltomaten und passierte Tomaten in die Pfanne geben und mit Salz, Pfeffer und Basilikum abschmecken. Die Muschelnudeln etwa acht Minuten nach Packungsanleitung kochen und abseihen. Nudeln mit jeweils einem Teelöffel der Thunfisch-Creme befüllen. Den Boden einer Auflaufform mit der Tomatensauce bedecken. Die gefüllten Muschelnudeln gleichmäßig darauf positionieren. Alles mit Reibekäse bestreuen und für 40 Minuten bei 180 °C Umluft backen. Nach Belieben mit Basilikum garnieren und servieren. Guten Appetit!

Beim Rezept für Muschelnudel-Auflauf werden Thunfisch, Oliven und Ricotta zu einer herzhaften Füllung vereint. Ideal für Liebhaber italienischer Gerichte. © Einfach Tasty

Und so endet die Mittelmeerreise, aber die Erinnerungen an diesen Muschelnudel-Auflauf mit Thunfisch bleiben im Gedächtnis.