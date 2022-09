Worauf wartest du? Schnapp dir `nen Chip und tunk ihn in diesen geilen Mais-Käse-Bacon-Dip

Perfekt zum Dippen und Knabbern: Mais-Käse-Bacon-Dip. Das Rezept findest du auf Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Wir präsentieren den ultimativen Party-Dip!

Was muss ein Dip haben, damit er ein guter Dip ist? Haben wir uns nicht schon alle mal diese Frage gestellt? Ich mir schon und ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen.

Zum einen ist da die Konsistenz. Der Dip darf nicht zu weich sein, da er sonst vom Chips runterläuft, aber auch nicht zu hart, damit der Chip beim Dippen nicht bricht (Kurze Schweigesekunde an alle zerbrochenen Chips, Brotstücke und Gemüsesticks, die schon in zahlreichen Dips ertrunken sind). Die Zubereitungszeit ist meiner Meinung nach auch entscheidend. Du hast ja schon genug mit anderen Partyvorbereitungen zu tun, da willst du nicht auch noch lange in der Küche stehen, oder? Am wichtigsten ist letztendlich am wichtigsten ist natürlich der Geschmack. Würzig und bitte nicht zu fade. Einfach lecker und es sollte möglichst allen schmecken. Hier präsentiere ich dir nun einen Dip, der dich zum Star jeder Feier macht: gebackener Mais-Käse-Bacon-Dip.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

150 g Bacon, gewürfelt

50 g rote Paprikaschote, gewürfelt

30 g Frühlingszwiebeln, in Ringe

50 g Pimientos de Padron (grüne Bratpaprika), gewürfelt

285 g Mais a. d. Dose

100 g Emmentaler, gerieben

100 g Cheddar, gerieben

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

60 g Mayonnaise

100 g Frischkäse

Dazu:

Tortilla-Chips

Die Zubereitung ist einfach:

Backofen auf 180 °C vorheizen. In einer Pfanne Bacon ohne Fett anbraten. Paprika, Frühlingszwiebeln und Pimientos de Padrón zugeben und mitbraten. Herausnehmen und abkühlen lassen. In einer großen Schüssel Mais, Emmentaler, Cheddar, Mayonnaise, Frischkäse, Gewürze und gebratenen Bacon-Gemüse-Mix miteinander vermengen. In eine Auflaufform geben und glattstreichen. Etwa 20 Minuten backen, bis eine goldbraune Kruste entstanden ist. Mit Tortilla-Chips, Baguette oder Gemüsesticks servieren. Noch warm genießen!

Perfektes Rezept für einen Serienmarathon oder Public Viewing: Gebackener Mais-Käse-Bacon-Dip. © Einfach Tasty

