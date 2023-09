Der würzig-leckere Krokettenauflauf „Tex-Mex“ ist so gut, da ist man ganz perplex

Von: Sandra Keck

Der würzige Krokettenauflauf „Tex-Mex“ ist das perfekte Essen für die ganze Familie! Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Würzig, deftig und einfach lecker sind Aufläufe mit Hackfleisch eigentlich immer. Kommen dann noch Kroketten dazu, wird es ein Festmahl für die ganze Familie.

Ein würziger Hackfleischeintopf mit Kidneybohnen und Mais wird allgemein als Chili con Carne betitelt und hat seinen Ursprung in der Tex-Mex-Küche. Dieser Stil wurde in den USA, genauer gesagt in Texas entwickelt und beinhaltet Rezepte aus den USA, wie Burger, Steaks und mehr, die mit typisch mexikanischen Zutaten gekreuzt werden. Das Ergebnis sind Quesadillas und die kreative Weiterentwicklung wie Enchilada-Lasagne, Chicken-Fajita-Pasta oder auch Texas-Burger-Toast. Ebenso beliebt ist Chili con Carne, wie anfangs bereits erwähnt. Das schmeckt als Suppe oder auch mal vom Blech mit Kartoffel-Wedges oder auch Kroketten.

So einfach und so schnell ist der texanisch-mexikanische Krokettenauflauf zubereitet:

Für den leckeren Auflauf mit Kroketten und Chili con Carne braucht man diese Zutaten:

Chili con Carne:

3 EL Speiseöl

500 g Hackfleisch

100 g Zwiebeln, gewürfelt

100 g rote Paprikaschote, gewürfelt

400 g gehackte Tomaten (a. d. Dose)

250 g Kidneybohnen (a. d. Dose)

300 g Mais (a. d. Dose)

100 ml Schlagsahne

1,5 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 EL Kräuter der Provence (Gewürzmischung)

3 EL Petersilie, gehackt

Außerdem:

350 g Kroketten

100 g Reibekäse

Die Zubereitung ist einfach:

Für das Chili con Carne: Speiseöl in einem Topf erhitzen und Hackfleisch darin anbraten.

Zwiebeln und Paprika zugeben und mitbraten. Mit Tomaten aus der Dose ablöschen. Aufkochen lassen und zugedeckt fünf Minuten köcheln lassen. Maiskörner und Bohnen gut abtropfen lassen und zum Hackfleisch geben. Schlagsahne zugeben. Mit Kräuter der Provence, Salz und Pfeffer abschmecken. Zuletzt Petersilie untergeben. Chili con Carne in eine Auflaufform geben. Kroketten und Reibekäse darauf gleichmäßig verteilen. Im auf 190 °C Umluft vorgeheizten Backofen 30 Minuten backen, bis der Käse geschmolzen und die Kroketten durchgebacken sind. Dazu passt ein grüner, gemischter Salat mit leckerem Joghurtdressing.

Chili con Carne trifft auf knusprige Kroketten beim einfachen Rezept für einen Krokettenauflauf „Tex-Mex“. © Einfach Tasty

Anstelle von Kroketten schmecken auch Rösti oder Kartoffelpüree auf dem Tex-Mex-Auflauf.