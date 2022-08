Diese schnelle Schupfnudelpfanne mit Bratwurst ist perfekt, wenn du großen Hunger hast

Von: Sandra Keck

Jede Gabel ein Genuss! Das Rezept für die Schupfnudelpfanne mit Bratwurst findest du auf Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Am 16. August ist Tag der Bratwurst!

Heute ist ein Freudentag für alle Würstchen- und Grillliebhaber:innen, denn es dreht sich alles um die (Brat)wurst! Dieser Feiertag wurde in den USA ins Leben gerufen. Kurios, gilt doch Deutschland als Heimatland der Bratwurst. Und Deutschland ist sich der Verantwortung bewusst und prüft streng, was sich alles Wurst nennen darf und was nicht (wenn dich das genauer interessiert, empfehle ich dir einen Blick ins „Deutsche Lebensmittelbuch für Fleisch und Fleischerzeugnisse“).



Derzeit sind etwa 42 verschiedene Wurstsorten anerkannt, die sich hauptsächlich in Größe, Zutaten und Gewürzen unterscheiden. Bei der gefeierten Bratwurst handelt es sich im allgemeinen, um ein Fleischprodukt, was als Roh-Brüh oder Kochwurst auf dem Markt erhältlich ist. Je nachdem, aus welcher Region du kommst.



Egal woher und welche Sorte: Hauptsache, es schmeckt! Du kannst unsere schnelle Schupfnudelpfanne mit jeder Bratwurst zubereiten. Welche du in die Pfanne haust, ist uns Wurst! Guten Hunger!

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

3 EL Öl

4 Bratwürste, in Scheiben

200 g Zwiebeln, gewürfelt

2 Knoblauchzehen, gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

1 EL Mehl

100 ml Weißwein

200 ml Schlagsahne

500 g Schupfnudeln a. d. Kühlregal

4 EL Schnittlauch

Röstzwiebeln (nach Belieben)

Die Zubereitung geht schnell:

Öl in einer Pfanne erhitzen. Bratwurst, Zwiebeln und Knoblauch darin 5 Minuten anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Mit Mehl bestäuben und kurz mitbraten. Mit Weißwein ablöschen und unter Rühren aufkochen lassen, damit sich keine Klümpchen bilden. Sahne und Schupfnudeln zugießen und bis zur gewünschten Sämigkeit einkochen lassen. Mit Schnittlauch und Röstzwiebeln servieren. Guten Hunger!

Dieses Rezept für eine einfache Schupfnudelpfanne mit Bratwurst solltest du nachkochen. © Einfach Tasty

Auf den Geschmack gekommen?

