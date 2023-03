Diesen saftigen Gyros-Burger mit Tsatsiki isst man bestimmt auch in Thessaloniki

Einmal im Menü mit Pommes und Cola, bitte!

Kreative Konzepte für griechisch-inspirierte Rezepte.

Wir von Einfach Tasty stellen uns täglich der Herausforderung dich mit leckeren Rezepten zu überraschen. Dabei versuchen wir den perfekten Mix aus süßen und herzhaften Gerichten und Drinks zu finden. Wir sind neuen Trends für dich auf der Spur, scheuen uns aber auch nicht davor, Klassikern unserer Kindheit eine Bühne zu geben. Wir spielen gerne mit dem Mix aus bekanntem, in neuem Gewand. Daher findest du in diesen leckeren Gyros-Burgern einen kleinen Querschnitt der griechischen Küche. Einfach ausprobieren!

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Tsatsiki-Creme:

4 EL Crème fraîche

2 EL Dill, gehackt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

Gyros-Patty:

500 g Schweinehackfleisch

2 TL Gyros-Gewürz

1 TL Salz

Außerdem:

4 Brioche Buns

200 g Feta, in Scheiben

1 Tomate, in Scheiben

Dill

Die Zubereitung ist einfach:

Für die Tsatsiki-Creme: Crème fraîche, Dill und Knoblauch verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für die Gyros-Patties: Hackfleisch, Gyros-Gewürz und Salz gut mit den Händen verkneten und zu 4 gleich großen Patties formen. Patties in einer beschichteten Pfanne ohne Öl von beiden Seiten etwa 5 Minuten braten. Brioche Buns nach Packungsanleitung rösten. Die Brötchenhälften mit der Tsatsiki-Creme bestreichen. Mit Gyros-Patty, Feta, Tomate und Dill belegen und zusammenklappen. Zack - reinhauen!

