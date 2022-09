Mach dich bereit für das Nationalgericht der Griechen: ein Bohneneintopf namens Fasolada

Von: Sandra Keck

Soulfood pur mit jedem Löffel! Das Rezept für eine griechische Bohnensuppe (Fasolada) gibt es hier. © Einfach Tasty

Das Nationalgericht der Griechen ist eine Suppe!

Witzig, oder? Was wir als typisch griechische Speisen interpretieren und in unserer Lieblingstaverne um die Ecke rauf und runter bestellen, ist eben doch nicht das eine griechische Gericht. Was den Deutschen das Sauerkraut und den Österreichern ihr Wiener Schnitzel ist, ist in Griechenland die Fasolada – ein cremiger Bohneneintopf.



Warum aber kein Gyros? Ich habe dazu eine eigene (und nicht wissenschaftlich belegte) Theorie: damit ein Gericht ein „Nationalgericht“ wird, muss es zum einen von der Nation selbst als solches angesehen und von der Mehrheit der Bevölkerung gegessen werden. Zum anderen müssen andere Länder dieses Gericht ebenso mit dieser Nation in Verbindung bringen. Bei Personen, die nicht aus Griechenland stammen, macht das leckere und in aller Welt bekannte Streetfood Gyros das Rennen. Das sehen die Einwohner Griechenlands allerdings ganz anders. Das könnte auch daran liegen, dass eine Bohnensuppe seit Jahrhunderten in allen Bevölkerungsschichten erschwinglich war - ganz im Gegensatz zum Fleisch für Gyros. Was denkst du?



Aber egal ob Bifteki, Gyros oder Tsatsiki – die griechische Küche schmeckt einfach gut! Schau doch mal über deinen eigenen kulinarischen Tellerrand hinaus und teste unser Rezept für eine griechische Bohnensuppe.

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

2 EL Olivenöl

100 g Zwiebeln, gewürfelt

4 Stangen Sellerie, gewürfelt

2 Möhren, in Scheiben

2 Knoblauchzehen, gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

2 EL Mehl

500 g weiße Bohnen a. d. Dose, abgetropft

600 ml Gemüsebrühe

20 g Petersilienblättchen

0,5 Zitrone, abgerieben und ausgepresst

Dill (nach Belieben)

Die Zubereitung ist einfach:

In einem Topf Olivenöl erhitzen und Zwiebeln, Möhren, Sellerie und Knoblauch darin anschwitzen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mehl darüberstreuen und kurz mitbraten. Abgetropfte Bohnen zugeben und mit Gemüsebrühe ablöschen. Dabei gut rühren, damit sich keine Klümpchen bilden. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren und bei geringer Wärmezufuhr 10 Min. köcheln lassen. Dabei gelegentlich umrühren. Petersilie, Zitronenabrieb und -saft zugeben. Eintopf bis nur gewünschten Konsistenz einkochen lassen. Nach Belieben mit Dill servieren. Schmecken lassen!

Dieser griechische Bohneneintopf heißt auch Fasolada und das Rezept gibt es bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

