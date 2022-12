Diese außergewöhnliche Eiscreme mit Bavaria blu ist der absolute Clou

Von: Sandra Keck

Lass‘ dich vom großartigen Geschmack dieses Rezeptes für Eiscreme mit Bavaria blu überraschen. © Einfach Tasty

Für alle, die von Käse einfach nicht genug bekommen können, haben wir hier etwas ganz Besonderes: eine Eiscreme mit würzigem Bavaria Blu von BERGADER! Das Dessert ist aus wenigen Zutaten schnell zusammengerührt und der Rest erledigt eine Eismaschine. Falls du keine Eismaschine hast, kannst du das Eis auch im Tiefkühler zubereiten: Die Masse in eine Schüssel oder Schale geben und in deinen Gefrierschrank stellen und alle 30 Minuten umrühren, damit sich keine großen Eiskristalle bilden. Fertig!

Käse und Eis? Klingt komisch, schmeckt aber mega gut! Wir können dich nur ermutigen, es selbst auszuprobieren. Also trau dich.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Eiscreme:

300 ml Schlagsahne

100 g Zucker

2 Eigelbe

100 g gezuckerte Kondensmilch

1 TL Vanille-Extrakt

100 g Schokosplitter

100 g BERGADER Bavaria Blu - der Würzige, gewürfelt

Nach Belieben:

Honig

Feigen

Außerdem:

Eismaschine

Die Zubereitung ist einfacher als vielleicht gedacht:

Für die Eiscreme: Schlagsahne mit Zucker und den beiden Eigelben in einem Topf erhitzen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Vorsicht: Nicht kochen! Beiseite stellen und abkühlen lassen. Kondensmilch, Vanille-Extrakt, Schokosplitter und BERGADER Bavaria Blu - der Würzige unter die Sahnemischung rühren und in die vorbereitete Eismaschine geben, bis die Eiscreme fest ist. Kugeln abstechen und nach Belieben mit Honig und Feigen servieren. Sooo gut!

Lass‘ dich vom großartigen Geschmack dieses Rezeptes für Eiscreme mit Bavaria blu überraschen. © Einfach Tasty

Ausgefallene Eis-Kreationen treffen voll deinen Geschmack? Du hast aber keine Eismaschine? Na dann gefallen dir bestimmt diese Espresso-Martini-Popsicles, die das perfekte Eis am Stiel für große Kinder sind.

Lust auf noch mehr Genussrezepte aus Bayern? Dann schau doch bei Bergader vorbei und hol dir noch mehr Inspiration für leckere Gerichte!

