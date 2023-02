Für diese süßen Eierlikörkuchen im Waffelbecher machst du gerne einen Faschings-Abstecher

Von: Sandra Keck

Ob für Fasching oder den nächsten (Kinder-)Geburtstag: das Rezept für bunte Eierlikörkuchen im Waffelbecher kommt immer gut an. © Einfach Tasty

„Helau!“ und „Alaaf!“ - es ist Karneval!

Heute ist Rosenmontag und damit ein kleiner Teil Deutschlands außer Gefecht. Die fünfte Jahreszeit, die am 11. November 2022 begann, findet in vielen Rosenmontagsumzügen, Veranstaltungen und Sitzungen heute ihren Höhepunkt. Dabei wird sich nicht nur verkleidet, sondern auch gesungen, getanzt und satirischen Faschingsreden gelauscht. Diese Reden werden auch Büttenreden genannt, da sie früher an Rednerpulten aus Weinfässern gehalten wurden. Ein anderes Wort für ein Weinfass ist auch Bütte oder Butte und somit kam das Kind zu seinem Namen.

Für alle, die heute nicht ausgelassen feiern können oder wollen, aber trotzdem ein wenig Farbe an diesem kalten Februartag möchten, sollte unsere kleinen Eierlikörküchlein mit bunten Streuseln backen. Ganz praktisch in Waffelbecher, so kannst du die Verpackung gleich mitsnacken.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Teig:

100 g Butter, weich

70 g Zucker

1 Päckchen Vanille-Zucker

2 Eier

120 g Weizenmehl

1 TL Backpulver

50 ml Eierlikör

Außerdem:

20 Waffelbecher mit kakaohaltige Glasur

100 g Kuvertüre

Bunte Streusel (z.B. Zuckerperlen, Mini-Marshmallows)

Die Zubereitung ist einfach:

Backofen auf 190 °C Umluft vorheizen. Für den Teig: Weiche Butter, Zucker und Vanille-Zucker mit den Rührbesen eines Handrührers schaumig schlagen. Eier einzeln unterrühren. Weizenmehl und Backpulver mischen. Abwechseln mit Eierlikör in die Schüssel geben und rühren, bis ein homogener Teig entsteht. Waffelbecher in eine ofenfeste Form stellen. So dicht stellen, dass sie stabil stehen und nicht umfallen. Teig in die Waffelbecher füllen und für etwa 20 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen. Kuvertüre überm Wasserbad schmelzen. Eierlikörkuchen in die Kuvertüre tauschen und nach Belieben mit bunten Streuseln verzieren. Zack - fertig!

Bei diesen bunten Eierlikörkuchen im Waffelbecher sparst du dir das Muffinpapier. Das Rezept findest du hier. © Einfach Tasty

Wer die Waffelbecher nur von Oma kennt, die daraus genüsslich ihren Eierlikör geschlürft hat (bei mir ist es übrigens nicht nur die Oma, sondern die gesamte Familie), bekommt nun die kinderfreundliche Verwendungsvariante der Schnapsgläser. Ich bin überzeugt, dass sich der Eierlikör im Kuchen ganz einfach weg backt. Und wer, wie wir, von Eierlikör nicht genug bekommen kann, freut sich bestimmt über diese beiden Rezepte:

Und wenn du sowieso nicht genug von leckeren Rezeptideen bekommst, dann kannst du dich auch ganz einfach beim Einfach Tasty Newsletter anmelden und damit immer up to date bleiben.