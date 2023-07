Die Blooming Onion steht am Junk Food Day in voller Blüte und ist eine Sünde wert

Von: Eva Lipka

Teilen

Bei dem Rezept für die Blooming Onion isst das Auge mit. © Einfach Tasty

Die Blüten der Blooming Onion, einer goldbraun frittierten Blume aus einer Gemüsezwiebel, lassen sich herauslösen und schmecken hervorragend zu einem Salsa-Dip.

Schlemmertag Alarm! Am 21. Juli wird jährlich der Tag des Junkfoods (engl. National Junk Food Day) in den USA gefeiert. Wieso eigentlich nicht auch bei uns? Dieser Tag dient als perfekte Ausrede dafür, sich den Versuchungen des Junkfoods hinzugeben. Die Blooming Onion, eine Zwiebel so kunstvoll geschnitten, dass sie an eine aufgeblühte Blume erinnert, verwöhnt mit einer knusprigen Panade, die goldbraun frittiert wird. Also, Messer und Gabel beiseite gelegt, es ist Zeit, sich die Finger schmutzig zu machen.



Und wenn man einfach mal den „Gönnerator“ anschmeißen will, gibt es dazu noch Hot Dog Flammkuchen, Apple Pie-Croissants und frittierte Pizzataschen.

So einfach kann man die Blooming Onion (Frittierte Zwiebelblüte) zu Hause zubereiten:

Diese Zutaten braucht man für eine frittierte Zwiebel im Blütelook:

Panade:

150 g Mehl

1 TL Knoblauchpulver

0,5 TL Pfeffer

0,5 TL Cayennepfeffer

1 TL Salz

Frittierte Zwiebelblüte:

2 Gemüsezwiebeln, geschält und eingeschnitten (siehe Zubereitung)

400 ml Buttermilch

Frittieröl

Beilage:

150 ml Salsa

Schnittlauch, nach Geschmack

Wo sind die Foodies, die immer auf der Suche nach leckeren Rezeptideen sind? Dann einfach ganz schnell beim Einfach Tasty-Newsletter anmelden und wöchentlich von leckeren Gerichten inspirieren lassen.

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Panade: Mehl, Knoblauchpulver, Pfeffer, Cayennepfeffer und Salz in einer Schüssel verrühren. Für die Blooming Onion: Die Enden der Gemüsezwiebeln abschneiden und unterhalb der Wurzel in gleichmäßigen Abständen bis zur Mitte einschneiden und die Zwiebelschichten vorsichtig voneinander trennen. Die Gemüsezwiebeln in einer Schüssel mit Buttermilch übergießen. Anschließen panieren und überschüssige Panade abklopfen.



Danach in heißem Frittieröl braten und immer wieder mit einem Löffel etwas Öl über die Zwiebel träufeln, bis sie schön knusprig ist. Die Blüte kann in Salsa getunkt und nach Geschmack mit Schnittlauch garniert werden. Happy Junk Food Day!

Die einzelnen Blüten kann man bei diesem Rezept ganz einfach abzupfen und dippen. © Einfach Tasty

Manchmal muss man sich einfach gönnen können. Reinhauen!