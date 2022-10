Buntes Laub und Hagebutte: der Herbst ist da und mit ihm diese asiatische Kürbissuppe

Von: Sandra Keck

Kürbiszeit ist Suppenzeit!

Wir widmen unserem Herbst-Liebling eine komplette Themenwoche

Endlich ist der Herbst da und mit ihm unser saisonales Highlight: Kürbis 🎃. Du findest ihn jetzt auf Wochenmärkten oder im Supermarkt, wo er dir schon von weitem leuchtend entgegen strahlt. Kürbisse gibt es viele und genau jetzt solltest du sie kaufen! Aber nicht nur, weil sie schön aussehen, sondern auch echt lecker schmecken. Und dazu sind sie noch vielseitig! Darum widmen wir dem Kürbis eine ganze Woche und versorgen dich täglich mit neuen Rezeptideen. Los geht‘s mit einem Klassiker – einer Kürbissuppe mit asiatischem Touch.

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

2 EL Speiseöl

80 g Zwiebeln, gewürfelt

1 Knoblauchzehe, gehackt

10 g Ingwer, gehackt

5 g Chilischote, gewürfelt

2 TL Currypulver

1 TL Pfeffer

1 TL Salz

800 g Kürbis (z. B. Hokkaido)

80 g Kartoffeln, geschält und gewürfelt

500 ml Gemüsebrühe

100 ml Orangensaft

250 ml Kokosmilch

1 TL Limettensaft

Topping:

Chiliflocken, nach Geschmack

Kokosmilch, nach Geschmack

Sesam, geröstet, nach Geschmack

Koriander, nach Geschmack

Die Zubereitung ist ganz einfach:

In einem Topf Speiseöl erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin glasig dünsten. Chili, Ingwer und Gewürze zugeben und ebenfalls kurz anschwitzen. Kürbis und Kartoffel zugeben. Mit Gemüsebrühe, Orangensaft, Kokosmilch und Limettensaft ablöschen. 20 Minuten geschlossen köcheln lassen, bis das Gemüse gar ist. Anschließend pürieren. Die Suppe auf Tellern verteilen, mit Chiliflocken, Kokosmilch, Sesam und Koriander garniert servieren. Schmecken lassen!



Hier gibt‘s täglich Wissenswertes rund um den Kürbis! Wir beginnen mit Fun Fact Nummer 1: der Kürbis ist kein Gemüse

Obwohl wir Kürbisse hauptsächlich zu herzhaften Speisen, wie Pürees, Beilagen oder eben Suppen verarbeiten, sind Kürbisse gar kein Gemüse, sondern gehören zu den Früchten. Genauer gesagt zu den Panzerbeeren. So werden in der Botanik Beeren bezeichnet, die eine harte Außenhülle besitzen und ihre Samen in sich fest einschließen. Zu den Panzerbeeren gehört auch die Wassermelone. Ob nun Beere, Gemüse oder Frucht – fest steht, dass Kürbisse sowohl in salzigen als auch in süßen Speisen eine gute Figur machen. Warum dieser Fakt nun interessant ist? Interessant haben wir nie behauptet, aber kurios und unterhaltsam 😅.

